تركيا تجلي 38 مواطنا من فلسطين وإسرائيل

تل أبيب/الخليج 365

أجلت السلطات التركية، الثلاثاء، 38 من مواطنيها كانوا عالقين في فلسطين وإسرائيل، جراء تداعيات فيروس كورونا.

وأرسلت تركيا طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى إسرائيل لإجلاء المواطنين العالقين في فلسطين وإسرائيل.

وفي تصريح للأناضول، قال القائم بالأعمال في السفارة التركية بتل أبيب، تولغا بوداق، إن الطائرة أقلعت من مطار "بن غوريون" قرب تل أبيب، وعلى متنها 38 مواطنا من الطلاب والعمال والسياح إلى العاصمة أنقرة.

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وأضاف بوداق: "كانت رغبتهم في العودة إلى البلاد في أقرب وقت، للقاء أسرهم وأقاربهم، حيث تواصلت السفارة معهم، وتم إجلاؤهم مساء اليوم".

وأعرب بوداق، عن سعادته لعودة المواطنين إلى ديارهم سالمين.

والجمعة، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية الإجلاء الواسعة التي تم إطلاقها، تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.