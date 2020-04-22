اليمن.. ارتفاع وفيات سيول عدن إلى 8 بينهم 5 أطفال

مبارك محمد/ الخليج 365

ارتفع عدد وفيات سيول ضربت محافظة عدن جنوبي اليمن، الثلاثاء، إلى 8 أشخاص، بينهم 5 أطفال، إضافة إلى انهيار عشرات المنازل، جراء أمطار غزيرة.

وقال أمن محافظة عدن (تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات)، في بيان، إن 8 أشخاص، بينهم 5 أطفال، لقوا مصرعهم، وأصيب 4 آخرون؛ جراء السيول والأمطار الغزيرة في عدن .

وكان مصدر طبي في مستشفى بعدن قال للأناضول، في وقت سابق الثلاثاء، إن "4 يمنيين لقوا مصرعهم، بينهم 3 أطفال، جراء السيول".

كما أفاد أمن عدن بانهيار نحو 75 منزلًا بشكل جزئي، في مدن كريتر وخور مكسر والشيخ عثمان، وانهيار منزل في مدينة التواهي بشكل كامل.

وأعلنت الحكومة اليمنية، عدن (العاصمة المؤقتة- جنوب)، الثلاثاء، مدينة منكوبة؛ جراء الخسائر البشرية والأضرار المادية للسيول.

Advertisements

ودعا رئيس الحكومة، معين عبد الملك، الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الإغاثة إلى مساعدة الحكومة في مواجهة هذه الكارثة واحتواء أثارها المدمرة على حياة وممتلكات المواطنين.

وتضرب سيول مناطق عديدة في اليمن، منذ منتصف مارس/آذار الماضي، ويتوقع أن تستمر خلال الأسابيع المقبلة.

وتسببت تلك السيول بنزوح 4600 أسرة، حسب تقديرات للأمم المتحدة، مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

ويعاني اليمن ضعفًا كبيرًا في البنية التحتية؛ جراء حرب متواصلة للعام السادس بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.