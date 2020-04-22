منظمة حقوقية تستنكر اعتقال إسرائيل لفلسطيني مناهض للاستيطان

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، اعتقال الجيش الإسرائيلي ناشطا فلسطينيا من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، على خلفية مناهضة الاستيطان.

وقال المرصد ومقره جنيف، في بيان: "يُعتقد أن اعتقال الفلسطيني محمد الزغير تم بدافع انتقامي على خلفية نشاطه السلمي في مناهضة الاستيطان الإسرائيلي ورصد وفضح هجمات المستوطنين بحق فلسطينيين في مدن وقرى الضفة".

وأضاف: "لم يتم تمكين الزغير من مقابلة عائلته أو محاميه منذ اعتقاله قبل يومين، كما لم يتم توجيه أي اتهامات له وسط مخاوف من تحويله إلى الاعتقال الإداري الذي تستخدمه إسرائيل على نطاق واسع لتمديد احتجاز الفلسطينيين دون حق المحاكمة العادلة وحق الدفاع".

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ودعا المرصد إلى "تحرك دولي للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الزغير، ووقف انتهاكاتها بحق نشطاء حقوق الإنسان وتوفير الحماية لهم أثناء تأديتهم أنشطتهم المشروعة".

والأحد، اعتقل الجيش الإسرائيلي "الزغير"، المتحدث باسم "حركة شباب ضد الاستيطان" وهي مجموعة فلسطينية تعمل على رصد التوسع الاستيطاني وهجمات المستوطنين وتنظيم فعاليات شعبية سلمية لدعم الحقوق الفلسطينية، بحسب المرصد.

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