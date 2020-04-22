العراق: مقتل 170 مدنيا وعسكريا و135 إرهابيا منذ يناير

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء الثلاثاء، مقتل 170 مدنياً وعسكرياً، إلى جانب 135 مسلحا، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في بيان لخلية الإعلام الأمني (مؤسسة تتبع الدفاع) يتضمن إيجازا للعمليات العسكرية المنفذة في البلاد للفترة من مطلع يناير الماضي وحتى 15 من أبريل/ نيسان الجاري.

وأفاد البيان أنه "تم قتل 135 إرهابياً، وتدمير 637 موقعاً مخصصاً للتفخيخ، و279 موقعاً وأنفاقاً للإرهابيين، وتدمير ومصادرة 6089 عبوة ناسفة، و51 حزاما ناسفا".

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وأضاف أن "88 من عناصر الأمن (الجيش والشرطة والحشد الشعبي) قتلوا وأصيب 174 آخرون، بينما قتل 82 مدنياً، وأصيب 120 بجروح خلال الفترة أعلاه".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة، وعادة ما ينعتهم الأمن العراقي بالإرهابيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.