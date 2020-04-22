كورونا.. 14 وفاة بمصر و6 في الصومال وحالتان بالمغرب

إسطنبول/ الخليج 365

ارتفعت أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا بعدة دول عربية، مساء الثلاثاء، بوفاة 14 في مصر، و6 بالصومال و2 في المغرب.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، شفاء 49، وإصابة 157 ووفاة 14.

وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء، هو 3490، بينهم 870 تعافوا، و264 وفاة.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6 وفيات جراء الفيروس (أعلى معدل وفيات بيوم واحد)، و49 إصابة جديدة، وحالتي شفاء.

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وأوضحت أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 286‎، بينهم 14 وفاة، و6 تعافوا.

وفي المغرب، قال محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، في بيان: "تم تسجيل 163 إصابة، وحالتي وفاة و43 حالة تعافٍ".

وأشار أن إصابات "كورونا" ارتفعت إلى 3209، بينها 145 وفاة، و3939 حالة شفاء.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و541 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 176 ألفا، وتعافى أكثر من 686 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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