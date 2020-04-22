لبنان.. ارتفاع قتلى جريمة "ثأر" إلى 9 بينهم 5 سوريين

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا إطلاق نار، في بلدة "بعقلين" بمحافظة جبل لبنان (جنوب غرب العاصمة بيروت) الثلاثاء، إلى 9 قتلى.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) أن "عدد ضحايا جريمة بلدة بعقلين الشوفية، ارتفع إلى 9 ضحايا، اثنان من البلدة: امرأة من عائلة التيماني، وكريم نبيل حرفوش، وشخصان من بلدة عرسال وخمسة عمال سوريين".

وكانت الوكالة أفادت، في وقت سابق، بسقوط 7 قتلى.

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وأضافت أن التفاصيل الأولية للجريمة تفيد بأن "(م. ح) وشقيقه (ف. ح.) هما وراء جريمة القتل، وكان الهدف منها شخص سوري الجنسية للثأر منه".

وتابعت أن الشقيقين فرا إلى "جهة مجهولة، وتعمل العناصر الأمنية من جيش وقوى أمن وباقي الأجهزة على ملاحقتهما للعثور عليهما".

واستنكر رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، الجريمة، واصفًا إياها بـ"المروعة".

وطالب دياب "الأجهزة الأمنية والقضائية الإسراع في التحقيق في هذه الحادثة الأليمة، وكشف ملابساتها ومرتكبيها لمحاسبتهم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.