باشرت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة بالرياض القبض على وافد قام بتخزين 238 ألف كمامة لاستغلال أزمة “كورونا”، وبيعها بسعر مرتفع. وأوضحت وزارة التجارة، أنه تم حجز الكميات لإعادة ضخها بالأسواق وتسليم الوافد المخالف للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بوافد خزّن 238 ألف كمامة لبيعها بسعر مرتفع (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.