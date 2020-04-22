“الشؤون البلدية”: إتمام إطلاق خدمة إصدار تصاريح التنقل أثناء وقت منع التجول

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم (الثلاثاء)، عن إتمام إطلاق خدمة إصدار تصاريح التنقل أثناء وقت منع التجول للأنشطة المستثناة من الإغلاق في 17 أمانة على مستوى المملكة عبر بوابة “بلدي”.

وكانت الوزارة خصّصت صفحة على بوابة بلدي الإلكترونية لمعرفة كافة الأنشطة المستثناة من الإغلاق أثناء منع التجول، إضافةً إلى إتاحة طلب إصدار تصاريح التنقل.