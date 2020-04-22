” الصحة ” تعلن عن 500 وظيفة في تخصصي الإسعاف وطب الطوارئ

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وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، عن 500 وظيفة لحاملي مؤهلي البكالوريوس والماجستير في تخصصي الإسعاف وطب الطوارئ.
وأوضحت الوزارة أن التقديم سيبدأ من 29 شعبان 1441هـ إلى 2 رمضان 1441هـ ولمدة أربعة أيام عبر بوابة التوظيف بالوزارة.
ويُشترط حصول المتقدم على الدرجة العلمية والتخصص المنصوص عليه، وإنهاءه فترة الامتياز المشترطة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، واجتياز اختبار التقييم المهني، وتوافر بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول.
كما يُشترط اجتياز تقييم اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقًا لحاجة العمل ببرنامج التشغيل الذاتي للنقل الإسعافي بأي من مناطق المملكة ومحافظاتها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا.
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