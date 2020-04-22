النفط الأمريكي يواصل خسائره

واصلت عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو خسائرها، اليوم (الثلاثاء)، وهوت 44 بالمئة، وصل سعر البرميل على إثرها إلى 11.42 دولارًا.
وبلغت عقود النفط الأمريكي في وقت سابق اليوم، 12.58 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لـ”روسيا اليوم”.
وهبطت العقود الآجلة لمزيج “برنت” خلال تعاملات اليوم، إلى دون مستوى الـ20 دولارًا للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجّل أدنى مستوى منذ العام 2001.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن عقود خام “برنت” جرى تداولها بحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.97 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90 في المشة عن سعر التسوية السابق.
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