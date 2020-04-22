الاتحاد الأوروبي لأعضائه: الإلغاء مرفوض

جدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)،الثلاثاء، توصياته للاتحادات الوطنية الأعضاء باستكمال الدوريات المحلية وسط تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن يبدو أن الاتحاد القاري أيضًا مستعد لدراسة إمكانية إلغاء هذه المسابقات في ظروف معينة.

وعقد يويفا اجتماعًا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرنس) مع الاتحادات الأعضاء الـ55، وأعلن بعدها أنه جرى تقديم خيارات متعددة فيما يخص المواعيد التي تغطي بطولات المنتخبات الوطنية والأندية.

وأوضح يويفا أن “هناك توصيات قوية لإنهاء الدوريات المحلية الكبرى ومسابقات الكؤوس، ولكن سيتم الاستماع لبعض الحالات الخاصة بمجرد تطوير القواعد الإرشادية المتعلقة بالمشاركة في البطولات الأوروبية في حالة إلغاء الدوري المحلي.

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ولم يكشف البيان عن مزيدٍ من التفاصيل، مشيرًا إلى أن أي القرارات التي تتعلق بهذه الموضوعات سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الخميس.

ويتجه الدوري البلجيكي الممتاز نحو الإلغاء في الوقت الذي قال فيه الكسندر سفيرين رئيس يويفا أخيرًا أن مثل هذه الخطوة قد تهدد مشاركة الأندية البلجيكية في النسخة المقبلة من البطولات الأوروبية، لكن بلجيكا بعد هذه التهديدات أرجأت القرار النهائي في هذا الشأن إلى الأسبوع المقبل.

وجرى إيقاف كل الدوريات الأوروبية ما عدا الدوري البيلاروسي، وسط بصيص من الأمل إزاء إمكانية استكمال الموسم في القارة العجوز.