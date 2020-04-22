لوكاكو: 23 لاعبا في إنترميلان من أصل 25 أصيبوا بكورونا

صرح البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي أن 23 لاعبًا من أصل 25 لاعبًا من النيراتزوري أصيبوا بأعراض فيروس كورونا (السعال والحمى) في شهر يناير الماضي، لكن لم يتم إخضاعهم للاختبار.

ولم يعلن انتر ميلان عن أي حالات إيجابية مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، على الرغم من وجوده في لومباردي، مركز تفشي الوباء في إيطاليا.

وقال لوكاكو في تصريحات نقلها موقع ‘‘فوتبول إيطاليا‘‘: ‘‘لقد قضينا إجازة أسبوع في ديسمبر، عدنا إلى العمل، وكان هناك 23 لاعبًا من أصل 25 لاعبًا مرضى، أنا لا أمزح، لعبنا ضد كالياري وبعد 25 دقيقة اضطر مدافعنا لمغادرة الملعب، لم يستطع الاستمرار واغمي عليه، واللاعب الذي يشير إليه لوكاكو، هو ميلان سكرينيار الذي غادر بعد 17 دقيقة من تلك المباراة في 26 يناير، لأنه شعر بالدوار ولم يتعافى تمامًا من الأنفلونزا، ولم تكن هناك أية حالة رسمية لفيروس كورونا في إيطاليا حتى 21 فبراير، لذلك لم يتم اختباره، فيما يواصل لوكاكو حديثه قائلا:” كان الجميع يسعلون وكان لديهم حمى، عندما كنت أقوم بالتسخين، شعرت بأن الجو أكثر سخونة من المعتاد، لم أعاني من الحمى منذ سنوات.”

وتابع: ‘‘بعد المباراة كان هناك عشاء مخطط له مع الضيوف من شركة بوما، لكنني شكرتهم وذهبت إلى الفراش مباشرة، لم نقم بإجراء اختبارات فيروس كورونا في تلك اللحظة، ولم نعرف إذا كنا مصابين أم لا؟.، ربما يمكنهم ذلك الآن، لأن بروتوكول لاعبي الدوري الإيطالي العائدين إلى التدريب يشمل اختبارات الدم للتحقق من الأجسام المضادة، وإذا كانت الأجسام المضادة موجودة، فهذا يعني أنها كانت مصابة بالفيروس في مرحلة ما وتمكنت من الشفاء التام.