تحذيرات قبل وقوع الكارثة

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عاطف الغمري

الإنفاق العسكري لا يزال يحتل أولوية كبيرة لدى الفكر الأمني للمؤسسات صانعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، بل وأيضاً في عدد من دول أوروبا.

للوهلة الأولى يستبعد العقل هذا الذي يقال! لكن يستنفر العقل أيضاً لمحاولة الفهم، بحيث نصبح أمام هذا السؤال المحير: هل كان لدى الأمريكيين معلومات عن قرب انتشار فيروس وبائي قبل محنة «كورونا» بشهور؟

بعيداً عن الإغراق في التكهنات، من الأجدى ترك الإجابة للمختصين بشؤون الطب والصحة العامة، والباحثين عن المعلومات في الإعلام الأمريكي، فمجلة «أتلانتيك» نشرت في 25 مارس /‏ آذار 2020 مقالاً كتبه إد يانج يقول فيه: قبل ثلاثة شهور من الآن لم يكن أحد يعلم أن وباء سارس -2 موجود تحت هذا الاسم في تلك الفترة إلى أن حدث اجتياح وباء كورونا المستجد جميع دول العالم، ودمر اقتصادات، وكشف ضعف أنظمة الرعاية الصحية.

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وبخلاف ما نشرته المجلة، فقد كانت هناك قراءة أخرى لتقرير المعهد القومي الأمريكي للصحة، يقول: إن سارس «Cov-2»، يماثل فيروس سارس الذي ظهر عام 2003، وأن الأبحاث أسفرت عن معلومات تبين ثبات هذا الفيروس، الذي يمكن أن يكون وراء انتشار كوفيد 19، أو فيروس كورونا، حسب الاسم الذي عرف به في البداية، وأن سارس Cov-2 له أطوار تاريخية. وهو ينتمى إلى عائلة واسعة النطاق منها فيروس كورونا. ومنظمة الصحة العالمية هي التي أعطته اسم «Covid-19».

كثيرون من المختصين بالإعلام وشؤون الصحة العامة كرروا القول: إن الفشل في التجهيز لمواجهة وباء كورونا، قد بدأ في إبريل 2018، أي قبل أكثر من سنة ونصف السنة من ظهور كورونا، حين أصاب أناساً في الصين، تأكدوا من أنهم يتعاملون مع فيروس جديد، واتفقوا على أن بدايات الفشل جاءت على يد جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، وقراراته في إبريل 2018 بتسريح الفريق المختص بالتعامل مع الأوبئة، وعزل رئيس الفريق توم بوسيرت مستشار الأمن الداخلي، والذي وصفته صحيفة «واشنطن بوست» بأنه كان قد دعا إلى استراتيجية شاملة للحماية من الأوبئة، وترافقت مع ذلك دعوات متكررة من مسؤولين بإدارة ترامب لخفض ميزانية مركز الوقاية من الأمراض، والوكالات الصحية الأخرى.

هذه التحذيرات نبهت المحللين السياسيين إلى جانب آخر من مسببات الفشل، وهو الميل إلى تضييق النظرة إلى مفهوم الأمن القومي، بالتركيز على الجانب العسكري، على حساب الأمن بشمولية معناه، وأشاروا إلى أن هذا المعنى الشامل قد نصت عليه وثيقة بعنوان «ما الأمن القومي؟» نشرت في أكتوبر /‏ تشرين الأول 2014. وتقول: «إن الأمن القومي هو حفظ سلامة الأمة ككل، وحماية مواطنيها من أي هجوم، أو أخطار تتهددهم، أو تستهدف الاقتصاد، أو غيره مما يعد من مصالح الدولة، ومنها بالطبع ما يتعلق بالصحة العامة».

أيضاً صدر في عام 1997 تقرير عنوانه «استراتيجية أمن قومي للقرن الحادي والعشرين»، جاء فيه: «بينما نتوجه نحو الإعداد لمواجهة المشكلات الراهنة، لا ينبغي علينا ألا نستبعد حدوث مشكلات في المستقبل.. ليس لدينا تصور مستقبلي عنها، ولا بد أن تعد لها من اليوم وسائل التعامل معها».

هنا انتشر التعبير القائل: إن ماكينة الأمن القومي الأمريكي، وقفت متعثرة أمام تهديد فيروس «كورونا»، وما ذكره عدد من المراقبين من أنه إذا كان القرن العشرين قد عرف مفهوم الأمن القومي بأنه الحماية من الحروب العسكرية، فإن الأمن القومي للقرن الحادي والعشرين، أعطى الأولوية للاقتصاد، والتفوق التكنولوجي، وشمولية مفهوم الأمن باستيعاب أدوات حماية المواطن في كل ما يتصل بحياته.

والحقيقة أن الإنفاق العسكري ما زال يحتل أولوية كبيرة لدى الفكر الأمني للمؤسسات صانعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، بل وأيضاً في عدد من دول أوروبا.

الآن لم يفق العالم بعد من هول الصدمة، والجميع يسعى بكل ما لديه من إمكانات وقدرات للخروج منها. ولا شك في أن ما استوعبته جميع الدول من تلك التجربة شديدة القسوة، سيكون نبراساً لها في إعادة نظر كاملة في جميع المفاهيم السياسية التي تشكل نظرتها الاستراتيجية لكل ما يخص العالم بأكمله، لأن أي دولة في هذا العالم تدرك الآن قصور إمكاناتها منفردة عن تحدي أي أخطار تشهدها، من دون المشاركة والتعاون، وفق مبدأ تبادلية المصالح.