826 مـلـيـون تلمـيـذ في العـالـم بـلا كمبيـوتـرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت منظمة اليونيسكو إلى أن نصف الأشخاص الذين يتابعون دروسهم في المدارس والجامعات حول العالم، أي 826 مليون شخص، «لا يملكون جهاز كمبيوتر في المنزل»، وسط اعتماد مبدأ التدريس الإلكتروني في أكثرية البلدان التي تواجه وباء كوفيد -19.

كذلك أشارت المنظمة الأممية في بيان إلى أن «43 % (706 ملايين شخص) ليس لديهم اتصال بالإنترنت في المنزل»، محذرة من «الهوة الرقمية المقلقة في التعليم من بعد».

Advertisements

ولفتت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى أن التباينات هي الأكبر في البلدان المحدودة الدخل: ففي إفريقيا جنوب الصحراء، ليس لديّ 89 % ممن يواصلون تحصيلهم العلمي أي نفاذ إلى أجهزة كمبيوتر منزلية و82 % يفتقرون إلى الاتصال بالإنترنت.

إلى ذلك، في حين يمكن للهواتف المحمولة أن تتيح للأشخاص في طور التعليم الاطّلاع على المعلومات والتواصل مع زملائهم ومدرسيهم، يعيش حوالي 56 مليون شخص في طور التعليم في مواقع لا تغطيها شبكات الاتصال بالهاتف المجمول، نصفهم تقريباً في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بحسب اليونيسكو.

وجمعت هذه الأرقام فرقة العمل الدولية، وهو تحالف تنسق أعماله اليونيسكو، بالاعتماد على بيانات لمعهده الإحصائي وللاتحاد الدولي للاتصالات. وتطول الاضطرابات غير المسبوقة الناجمة عن وباء كوفيد-19، ما لا يقل عن 1,5 مليار تلميذ و63 مليون مدرّس في مراحل التعليم كافة.(أ ف ب)