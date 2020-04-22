شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يؤكد دعم الإمارات لإفريقيا في مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع موسى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، العلاقات الإماراتية الإفريقية وسبل تعزيزها وتنميتها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مستجدات جائحة متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع موسى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، العلاقات الإماراتية الإفريقية وسبل تعزيزها وتنميتها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما تناول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» على الساحة الدولية بشكل عام وفي قارة إفريقيا على وجه الخصوص وسبل تقديم الدعم اللازم للدول الإفريقية من أجل مساعدتها على تجاوز تداعيات هذه الجائحة. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما ودعم الدول الإفريقية بالمستلزمات الطبية والتقنيات التي تساعدها على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وتوفير الرعاية الصحية للمصابين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات لجهود الدول الإفريقية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصها على مد يد العون والمساندة إلى كافة الدول المتأثرة، من أجل مساعدتها على عبور هذه الأزمة.

وأشار سموه إلى أن أزمة «كورونا» تتطلب تعزيز التنسيق والعمل الدولي الجماعي وإعلاء قيم التضامن الإنساني العالمي من أجل مواجهتها وحماية شعوب العالم أجمع من تداعياتها.

كما أكد سموه دعم دولة الإمارات الثابت لمفوضية الاتحاد الإفريقي والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يعود بالخير على شعوب القارة الإفريقية. (وام)

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