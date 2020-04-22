جامعة نيويورك أبوظبي تعيد بث «أوكتافيا إي بتلر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، عن مشاركته في احتفالات يوم الأرض، من خلال بث رقمي للعمل الفني المسرحي الغنائي «أوكتافيا إي بتلر» للفنانة الأمريكية توشي ريجون، إلى جانب والدتها الدكتورة برنيس جونسون ريجون المغنية والملحنة والرائدة في مجال حقوق الإنسان.

وكانت انطلاقة هذا العمل المسرحي المقتبس عن رواية «مثل الزارع» في عام 2015، وعُرض في وقت لاحق في مركز الفنون، وتلاه العرض الأمريكي الأول في مركز كارولينا للفنون المسرحية في نوفمبر عام 2017، ويجرى بث المسرحية اليوم في الثامنة مساءً، عبر صفحة مركز الفنون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وينضم بيل براجين المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، إلى توشي ريجون عبر الإنترنت في جلسة خاصة لطرح الأسئلة والإجابة عنها مباشرة، تديرها ديبورا إل وليامز البروفيسور المساعد لبرنامج الدراسات الليبرالية في جامعة نيويورك أبوظبي، بعد انتهاء العرض.

وقال بيل براجين: لا يمكنني التفكير في تجربة أكثر قوة وترابطاً لتقديمها إلى جمهورنا في يوم الأرض، فهذا السرد العميق هو قصة معبرة تحذرنا حول البيئة، والتعامل مع المجتمعات التي ولدت من الشدائد، والدور المركزي للتعاطف في العلاقات الإنسانية، وبناء مجتمعات جديدة في وقت نشهد خلاله الكثير من التغيرات، هذه النسخة الموسيقية من العمل الجاري، التي قام مركز الفنون في وقت سابق بتكليفها وعرضها لأول مرة، كانت أساسية لولادتنا الفنية الخاصة وإلهاماً لمجتمع جامعة نيويورك أبوظبي.