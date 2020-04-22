ملك الأردن: محمد بن زايد أول مـن عـرض المسـاعدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان أول من عرض المساعدة، ومدّ يد العون للأردن في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الملك في لقاء تلفزيوني، إن سموه كان أول المتصلين به في بداية انتشار الفيروس، حيث سأله سموه عما إذا كان بإمكانه تقديم المساعدة، إذ كانت الأردن تعاني حينها مشكلة في شرائح اختبار فيروس كورونا.