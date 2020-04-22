« إسرائيل» تقرر مصادرة أراضٍ للحرم الإبراهيمي في الخليل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدق المستشار القضائي لحكومة دولة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، على قرار الحكومة بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، فيما طالب المستوطنون بتنفيذ القرار على الفور، في وقت أصيب شاب فلسطيني من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، برصاص قوات الاحتلال قبل أن يتم اعتقاله، بذريعة محاولة استهداف موقع عسكري للاحتلال بزجاجات حارقة، بينما واصلت قوات الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، ونفذت توغلاً محدوداً في الأراضي الزراعية في قطاع غزة.

وجاء تصديق مندلبليت على المصادرة لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم، والتي تديرها دائرة الأوقاف؛ وذلك من أجل «تحديث» المكان وملاءمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي، وفق ما نقل موقع «عرب 48».

وزعمت وزارة القضاء «الإسرائيلية» في بيان، أنه «جرى مؤخراً بحث قانوني لقضية مصادرة مناطق معينة في مغارة المكفيلا من أجل تسهيل وصول أشخاص لديهم إعاقات. وجرى البحث بالتعاون مع الإدارة المدنية التابعة للاحتلال في الضفة الغربية والوزارات ذات العلاقة». وأضاف البيان: إنه «في نهاية البحث، وبعد نقاش برئاسة نائب المستشار القانوني للحكومة، تبين أنه من الناحية القانونية بالإمكان تنفيذ مشروع تسهيل الوصول، وأن الحسم بهذا الخصوص بأيدي المستوى السياسي. وتم نقل موقف المستشار القضائي للحكومة إلى حسم المستوى السياسي، ومن ضمن ذلك رئيس الحكومة ووزير الأمن في يوم 29 مارس/‏آذار».

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من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر أمني، أن «الشاب أصيب برصاص جنود الاحتلال الذين نصبوا له كميناً عند المدخل الغربي للبلدة، من دون أن يتمكن المصدر من معرفة طبيعة إصابة الشاب أو هويته؛ حيث جرى اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة. وفي بيان صدر عنه، زعم جيش الاحتلال أنه أحبط محاولة ارتكاب عملية قرب بلدة تقوع بعد أن رصد الجنود عدداً من المشتبه فيهم وهم بصدد إلقاء زجاجات حارقة نحو موقع عسكري.

وواصلت قوات الاحتلال الاقتحامات في نابلس؛ حيث اعتقلت القوات مواطنَين اثنين بعدما اقتحمت بلدة بيت فوريك. واعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح، على ثلاثة شبان من محافظة جنين، على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وفي قطاع غزة، توغلت جرافات عسكرية للاحتلال، صباح أمس الثلاثاء، لمسافة محدودة شمالي قطاع غزة. وأفاد مزارعون بتوغل تسع جرافات لمسافة نحو 50 متراً بأراضي المواطنين شرقي بلدة جباليا. وشرعت الجرافات بأعمال تجريف في المكان، فيما حلقت طائرات مُسيّرة لجيش الاحتلال في الأجواء.(وكالات)