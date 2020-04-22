صرف المعاش لـ 780 متقاعداً بالشارقة اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي صرف المعاش الشهري ل780 متقاعداً من مستحقي المعاشات المحلية بحكومة الشارقة، اليوم الأربعاء، تسهيلاً على المواطنين، وتمكينهم من تأمين متطلبات أسرهم، واحتياجاتهم، قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأفاد محمد عبيد راشد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، بأن القرار يأتي استجابة لاحتياجات المواطن في جميع المجالات، وتأمين كل سبل الراحة والطمأنينة قبل حلول رمضان بوقت كاف.

وأكد أن الصندوق، والتزاماً منه برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بادر بالتنسيق مع دائرة المالية المركزية لتقديم صرف المعاشات لشهر إبريل/ نيسان، إلى اليوم الأربعاء.

ولفت الشامسي إلى أن صرف المعاشات مبكراً هذا الشهر يتلاقى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالعمل على إسعاد المجتمع، وملامسة احتياجاته، خاصة شريحة المتقاعدين، لتهيئة كل سبل العيش والحياة الكريمة لهم، ولأسرهم، مشيراً إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة أنشأ الصندوق ليتولى توفير سبل الاستقرار الاجتماعي والأسري لمستحقي معاشات التقاعد، ودعمهم بكل السبل الممكنة.