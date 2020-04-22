شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارة الآســيوية».. إنذار أخير للأنظمة الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

فرض انتشار فيروس «كوفيد-19» أو ما يعرف ب«كورونا المستجد»، على مفكري العالم حالة من حالات إعادة النظر والتأمل فيما يمكن أن يؤول إليه حال العالم جراء المحاكمات اليومية لأداء القطاع الصحي ومن ورائه الحكومات في مختلف دول العالم، بعد اختفاء مصطلح الضجيج من قاموس حياتنا اليومية، وسط الحجر المنزلي والهدوء الذي ساد أغلب شوارع المدن بمختلف دول العالم، ما جعل كوكب الأرض يتنفس الصعداء من عبث بني البشر.

وفيما تؤكد تجارب التاريخ، أن المحن تلد المنح، يرجح المهتمون بما يجري أن ينتج عن الوباء وتبعات تفشيه صحياً واقتصادياً، إعادة كتابة عقد الحكومة الاجتماعي في مختلف دول الغرب على قاعدة «امنح ثقتك لمن يضمن سلامتك»، بعد أن ملأ الخوف من مواجهة الموت كل مكان، وتوجهت أصابع الاتهام في كل اتجاه. وقد تناولت صحيفة بلومبيرج تبعات هذا الفيروس من زاوية الحكم على أداء حكومات الغرب الليبرالي مقارنة مع تجارب تاريخية ومعاصرة.

بات نموذج الدولة الغربية منفراً لا يقدم سوى الحلول الوسطى ومثيراً للسخط. يعتقد دافعوا الضرائب فيه أنه يرهقهم ولا يمنحهم سوى القليل. وكلما وعدت الدولة بفعل المزيد، ازدادت أعباؤها، وكلما زادت أعباؤها ضج الجميع بالشكوى.

عندما تنظم الدولة شيئاً بحكم مسؤوليتها، نشتكي؛ وعندما تقف محايدة ويحدث خطأ ما، نشكو بصوت أعلى. والفجوة بينها وبين القطاع الخاص الأكثر ديناميكية تزداد اتساعاً، فعلى سبيل المثال، انخفضت الإنتاجية في القطاع العام في بريطانيا بنسبة 1% بين عامي 1999 و 2010 في الوقت الذي زادت فيه إنتاجية القطاع الخاص بنسبة 14%.

حكومة عتيقة

بقيت المشكلة الرئيسية مع الحكومة في الغرب بسيطة بغض النظر عن الخلافات الأيديولوجية: إنها حكومة عتيقة. ولمن يريد دليلاً فهناك الكثير بدءاً من التقويم المدرسي الأمريكي، الذي تم تصميمه للاقتصاد الزراعي؛ حيث يحتاج النظام للأطفال في عطلات صيفية طويلة للمساعدة على موسم الحصاد. تأملوا معي جميع التغييرات التي طرأت على القطاع الخاص الأمريكي خلال القرن الماضي: هناك تكامل عمودي تبعه نظام التعاقدات، ثم تسلسل هرمي صارم تلاه إلغاء الترتيب الوظيفي، ثم ناطحات سحاب مقرات رئيسية للشركات تلتها مجمعات فسيحة خارج المدن ثم العودة إلى المدن. تأملوا جميع الشركات التي تم إنشاؤها وتدميرها في دوامة لا تنتهي من التدمير الخلاق. في واشنطن لا يزال مبنى وزارة الزراعة عملاقاً على الرغم من أن الزراعة تمثل 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.لقد وصلت كل الأمور إلى طريق مسدود ما زاد الوضع سوءاً. آلة الحكومة الأمريكية المعقدة، المبنية على الضوابط والتوازنات في الكونجرس، أصيبت بالشلل بسبب التحزب. فمقابل رفض الجمهوريين جمع المزيد من الأموال في شكل ضرائب، يرفض الديمقراطيون إصلاح كل القوانين المستعجلة، خشية فقدان المزايا المكتسبة التي تمنحهم حصة في كل كعكة.

أما موارد الدولة فيتم تحويلها من المهام الضرورية، مثل إصلاح الطرق والجسور، إلى المهام غير الضرورية، كما في الولايات التي تنشئ وكالات لتنظيم قطاع التصميم الداخلي. ووفقاً لمركز بيو للأبحاث، فإن 4 من كل 5 أمريكيين لا يثقون في قدرة الحكومة الفيدرالية على القيام بالشيء الصحيح، صعوداً من «2من 5» في منتصف الثمانينات.

آسيا المستقبل

وفي الوقت الذي تضمر الحكومة في الغرب، تحتضن آسيا المستقبل. تقدم سنغافورة نموذجاً رائعاً؛ حيث يمكن للمدينة الدولة التي كانت في السابق مستنقعاً فقيراً وقاعدة استعمارية أن تدعي الآن أنها أفضل دولة صغيرة في العالم كنموذج حكم. لدى السنغافوريين مدارس ومستشفيات أفضل بكثير من أسيادهم الاستعماريين السابقين في المملكة المتحدة، إضافة إلى مستويات معيشية أعلى.

لم تحقق سنغافورة ذلك من خلال إنفاق مبالغ كبيرة من المال- فهي تنفق أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي على الحكومة- ولكن من خلال التفكير بشكل أكثر إبداعاً والتنفيذ بحزم. تجند الحكومة مواطنيها الأكثر إبداعاً، وتنفق على سفر كبار الشخصيات ما يصل إلى مليوني دولار في السنة، لكنها أيضاً تتخلص من وهن الأداء. وهي تستخدم مزيجاً من الاختبارات المتكررة والمكافآت الكبيرة لتحفيز مدارسها. ويحصل الطلاب الناجحون على منح دراسية مجانية للدراسة في أفضل الجامعات في العالم مقابل الالتزام بسنوات عدة من الخدمة العامة. مستشفيات سنغافورة رائعة ومجانية في الأساس، لكنها تفرض على زوارها مبلغاً رمزياً لزيارة الطبيب- لضبط السلوكيات المزعجة التي عادة ما تصيب الخدمات المجانية. وتتعاون سنغافورة بشكل خلاق مع القطاع الخاص. تنافس الحكومة الشركات المحلية في «سلسلة القيمة»- حيث راهنت أولاً على التصنيع ثم على الخدمات، والآن تراهن على اقتصاد المعرفة، لاسيما تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

الصين المختلفة

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و ماذا عن الصين؟ إنها بالطبع صورة مختلطة. أجزاء كثيرة من حكوماتها المحلية متقلبة ومركزية القرار. ولكن هناك أيضاً قصة أكثر إثارة للإعجاب. فالمسؤولون الصينيون الأكثر استنارة يقلدون النموذج السنغافوري في محاولة إنشاء حكومة متفوقة على مستوى العالم، بقيادة طائفة من النخبة من الماندرين. حول الحزب الشيوعي نفسه إلى قسم موارد بشرية عملاق يحتفظ بملفات مفصلة عن الكوادر في جميع أنحاء البلاد. وقد عمم مقاييس الأداء في كل مكان: حكام المقاطعات، ومديرو الجامعات، ومديرو المصانع، والبيروقراطيون المحليون جميعهم- على الأقل نظرياً- يتم ترقيتهم وفقاً لقدرتهم على تحقيق الأهداف الحكومية. عند هذه النقطة تبدو الحكومة الأمريكية متخلفة كلياً في كافة المجالات.

امتحان كوفيد-19

تشكل المقارنة النسبية بين حكومات آسيا وحكومات الغرب في مواجهة كوفيد-19، إنذاراً صاعقاً للأخيرة. فقد تركز أفضل أداء على هذا الصعيد في شرق وجنوب شرقي آسيا. ففي حين شل الارتباك حركة الحكومات في الغرب، طورت دول مثل اليابان وهونج كونج وكوريا الجنوبية وسنغافورة، اختباراتها الخاصة للكشف عن المصابين بالوباء، وزادوا من إنتاج المواد اللازمة للاختبارات وضخوا الأموال حتى يتمكن الناس من دفع تكاليف الاختبارات والعلاج، حتى أن كوريا الجنوبية قامت بتركيب أكشاك في الشوارع في سيؤول؛ حيث يمكنك الحصول على اختبارات تجريبية من قبل عناصر الرعاية الصحية المقنعين الذين يجلسون خلف زجاج واق. وللحقيقة نقول إنه بعد أن نفذت سنغافورة كل شيء على أكمل وجه، اضطرت في نهاية المطاف إلى إعلان إغلاق مؤقت احترازيا في 7 إبريل/‏نيسان كإعلان رسمي عن بلوغ تفشي الوباء ذروته. كانت النتيجية وفاة 8 أشخاص فقط.

قد يتم تصنيف أداء الصين على أنه «غير واضح» ومع ذلك، على الرغم من بدايته الكئيبة، كانت محاولات النظام الأخيرة للتعامل مع الفيروس مثيرة للإعجاب. فقد فرضت الصين حظراً على السفر داخل البلاد وأوقفت معظم أنشطة الحياة اليومية. وضع شي بينج نفسه في نهاية المطاف في مركز الجهد الوطني وظهر في ووهان وهو يرتدي قناعاً. على الرغم من السرية الأولية والفشل في وقف السفر إلى الخارج، فقد تبادلت الصين المعلومات حول تجربتها مع عشرات الدول وأرسلت معدات طبية. وصلت الأقنعة إلى إيطاليا في صناديق طبعت عليها كلمات الأوبرا الإيطالية، وإلى المجر في صناديق تحمل شعار: «هيا هنغاريا» وهو الشعار المفضل لدى رئيس وزرائها، فيكتور أوربان الذي قال في مقابلة بثها التلفزيون الصيني الرسمي: «يمكن وصف الحالة التي أراها على هذا النحو: في الغرب هناك نقص في كل شيء، والمساعدة التي نود الحصول عليها تأتي من الشرق». وعلى الرغم من الشكوك والتستر حول أعداد الإصابات في الصين وما قيل عن «تشيرنوبيل صيني»، فالنتيجة انتصار لقوة الصين الناعمة- بالتأكيد على عكس أداء أمريكا.

التجربة الألمانية

لا يمكن لأحد اليوم الحديث عن أن مواجهة الفيروس تمثل نجاحاً للقوة الناعمة الغربية. هناك نماذج من الأداء الرصين في بعض الدول الغربية. ففي ألمانيا؛ حيث الثقة في الحكومة تصل إلى نفس المستويات العالية التي نراها في كوريا الجنوبية وسنغافورة، كان الأداء ناجحاً على صعيد الاختبارات الصحية الشاملة التي أسهمت في تقليل معدل الوفيات. وبحلول نهاية مارس، كانت البلاد قد اختبرت مليون شخص، ففي بافاريا مثلاً تم إجراء، 11ألف اختبار من 13ألفاً، في مختبرات القطاع الخاص.

لكن معظم دول أوروبا كان أداؤها متخلفاً جداً. فقد أضاعت إيطاليا أياماً في نزاع حزبي؛ حيث اختار حزب العصبة القومية عزل حمولة قارب من المهاجرين الأفارقة (كما لو أنهم قدموا من ووهان). و دفنت الحكومة البريطانية رأسها في الرمال في البداية، بينما كانت الصين في حالة إغلاق تام، ما أضاع فرصة لشراء مستلزمات الاختبارات ومعدات الحماية في السوق العالمية. ثم تحولت من استراتيجية «مناعة القطيع» إلى الإغلاق. وحسب آخر الإحصاءات، فإن معدل الوفيات في بريطانيا أعلى 100 مرة منه في اليابان. ومع اضطرار رئيس وزرائها للعلاج في المستشفى و الخضوع لاختبارات كوفيد-19 الأساسية، سيكون من الصعب إقناع العالم بأن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي هي مكان يستحق الإعجاب.



النظام الصحي الأعلى تكلفة في العالم يترك الملايين في العراء

بالنسبة للولايات المتحدة، فإن زعيم العالم الحر في حالة صعبة- خاصة بالنظر إلى الأشهر التي شهدت مواجهة أزمة كورونا. ومهما كانت مزايا أسلوب القيادة غير التقليدي للرئيس ترامب، فقد كان مثار جدل كبير في إدارة الأزمة. فهو أولاً، تجاهل تحذير الخبراء والأدلة من آسيا وإيطاليا، معلناً أن الأزمة ستنتهي بحلول عيد الفصح ؛ ثم حذر من وفاة مئات الآلاف. وفي حين استخدم قادة آخرون الإحاطات الإعلامية الخاصة بهم لتقديم النصائح العملية، ركز ترامب على نظريات المؤامرة وتساءل عما إذا كان ينبغي العفو عن جو إكزوتيك، وهو مالك حديقة حيوان خاصة سجن بتهمة التآمر للقتل.

أي رئيس في ظل هذه الظروف!- كان سيحشد المحافظين ويرغم جميع الهيئات على العمل سوياً. ولكن ترامب في حالة حرب مع الزعماء الديمقراطيين البارزين، في حين أن وزارة الأمن الداخلي ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وطاقم المستشارين، غالباً ما بدوا على خلاف معه.

ولكي لا نظلم دونالد ترامب، لابد من الإقرار بأن مشاكل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر إلى ما بعد مغادرته البيت الأبيض. لقد بدت العديد من المؤسسات الحكومية الرئيسية وكأنها عتيقة الطراز وعفا عليها الزمن. وكان ذلك واضحاً في مؤسسات الرعاية الصحية أكثر من غيرها. فنظام الرعاية الصحية الأعلى تكلفة في العالم يترك الملايين في العراء، ويفتقر إلى هيكل قيادي قادر على التنسيق على مستوى الدول، و يركز على مجالات الطب التخصصي أكثر مما ينبغي، بينما يهمل خدمات الرعاية الأولية. وعلى الرغم من ضخ الأموال في نهاية المطاف لم يتمكن القطاع من تأمين اختبارات (كوفيد-19).