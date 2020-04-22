«التوطين» تحذر من تزاحم عمال الشركات المستثناة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد ياسين

شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية التزام المؤسسات التي تعمل ضمن القطاعات المستثناة من حظر العمل خلال تطبيق قرار الإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشار فيروس «كورونا»، من السماح بالتزاحم وعدم التنسيق وضرورة الحرص على وجود مسافات كافية بين العاملين واتباع كافة سبل الوقاية والحماية الخاصة بالإجراءات الاحترازية المقررة.

أكدت الوزارة أهمية وجود نقاط فحص في مقر سكن العمال تجرى فيها اختبارات قياس درجة الحرارة والسؤال عن أعراض الفيروس، صباحاً قبل الانطلاق إلى العمل ومساء بعد العودة، وإعفاء الحالات المشتبه فيها من الخروج إلى العمل، وإحالتهم للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات.

ويستثنى من قرار خفض حضور أعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى الحد الأدنى، حسب قرار الإجراءات الاحترازية، مشاريع البنية التحتية والتموين والاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي والصناعات الغذائية والضيافة وتصنيع المستلزمات الصحية وشركات التنظيف.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تراعي المنشآت وضع آلية لتنظيم رحلات الانتقال من السكن العمالي إلى مناطق العمل والعكس، وعدم زيادة العمال داخل وسيلة النقل على 25% من طاقتها الاستيعابية، مع تأكيد وجود مسافة آمنة بين العمال، فضلاً عن منع التجمعات، ووقف جميع الأنشطة (الثقافية، الرياضية، الاجتماعية) في مناطق السكن العمالي، وتقليل عدد العمال وقت تناول الوجبات في مطاعم السكن العمالي، وترك مسافة آمنة بين العامل والآخر بحد أدنى مترين.

وألزمت منشآت القطاع الخاص بالإبلاغ عن حالات العمال الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس أو المشتبه في إصابتهم به، والالتزام بتطبيق الشروط والضوابط الصحية الصادرة من الجهات المختصة في شأن القائمين على توصيل السلع والخدمات للمتعاملين.