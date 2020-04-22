«نتواصل ونحمي» يصل إلى 5277 من كبار السن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تمكنت حملة «نتواصل ونحمي»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الرعاية والعناية الكاملة لكبار المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، من تسجيل أكثر من 5277 من كبار المواطنين والمقيمين بهدف منحهم الأولوية في استقبال اتصالاتهم في مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي، وتقديم أفضل الخدمات لهم بسهولة ويسر وقت الحاجة، سواء كانت الخدمات صحية أو غذائية أو اجتماعية أو غير ذلك.

وسجلت الحملة 2600 طلب من كبار المواطنين والمقيمين تتعلق بحصولهم على مواد غذائية أو مواد تعقيم.

وفي الجانب الطبي، تم تسجيل 1330 طلباً منها 19 طلباً طارئاً تم التعامل معها جميعاً، كما تم توفير الأدوية ل360 من كبار المواطنين والمقيمين وتقديم العلاج والرعاية ل506 وتوفير أجهزة طبية ل47 منهم.

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع: «استقطبت الحملة مساهمات مالية وتبرعات عينية من العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، الأمر الذي يؤكد صلابة وتماسك مجتمعنا في مواجهة الأزمات».

من جهتها أكدت عواطف راشد السويدي رئيس مجلس السعادة والإيجابية من شرطة دبي أهمية هذه المبادرة، والتي تعد جزءاً من المنصة الخاصة لكبار المواطنين، بالإضافة إلى دعم منظومة الإجراءات المتكاملة التي أطلقتها القيادة الرشيدة للتعامل مع الأزمة الراهنة.



