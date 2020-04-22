موزة بنت طحنون تقدّم مجمعاً من الفلل لـ «معاً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

أسهمت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، في برنامج «معاً نحن بخير»، بتقديم مجمع كامل من الفلل المكون من 38 فيلاً، يضم 190 غرفة في مدينة خليفة، لتوفير مكان إقامة للكوادر الطبية والموظفين في شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، بعد انتهاء مناوبات عملهم في المستشفيات والعيادات في أبوظبي.

وسارع أبناء المجتمع الإماراتي، من رجال الأعمال، بتقديم مساهمات عينية تدعم مجمع الفلل الذي قدمته الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون، ليصبح مكاناً متكاملاً يلبي احتياجات الكوادر الطبية خلال الفترة الحالية، وشملت هذه المساهمات تقديم خدمات التنظيف والتعقيم ورجال الأمن.

كما زارت شركة «صحة» الموقع، وأجرت فحصاً شاملاً للمبنى والمرافق الملحقة بمجمع الفلل، للتأكد من صحتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة وحسب معايير دائرة الصحة أبوظبي، وسيتم تعقيم المجمع بالكامل ثلاث مرات أسبوعياً لضمان سلامة المقيمين.

ومن ضمن المساهمات السخية التي قدمها أبناء المجتمع الإماراتي، مساهمة هلال الكثيري، بقيمة 720 وجبة طعام للموظفين المقيمين في المجمع، وصلاح الجنيبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بن سهيل الدولية للتجارة العامة وتمثيل الشركات، بتعقيم جميع الفلل ثلاث مرات في الأسبوع. فيما قدم أسامة نبيل، رئيس الشركة الوطنية المتميزة للتجارة العامة 120 ألف زجاجة مياه، لعمال النظافة وأفراد الأمن والكوادر الطبية والمتطوعين. وقدم محمد علي باصليب، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية، عبر شركة «آركو أنتيريرز» قطع المفروشات اللازمة لتأثيث مجمع الفلل بشكل كامل، ليحظى المقيمون بأقصى درجات الراحة بعد عودتهم من عملهم. وقدم راشد البادي، مالك شركة «ميلتي فيكس» خدمات التنظيف والتعقيم الشامل للمجمع، ليكون جاهزاً لإقامة موظفي شركة «صحة».

وكذلك، عملت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، في مشروع إنساني لتحقيق الاستقرار المعيشي للأسر المواطنة، ودعم احتياجاتها الأساسية.