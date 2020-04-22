حكومة الكاظمي محاصرة بالخلافات حول الوزارات السيادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

تصاعدت الخلافات السياسية حول تقاسم الوزارات والمناصب المهمة في حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، فيما بدأت جهات تلَّوح بالانسحاب من مفاوضات الحكومة، وأخرى تسعى لإفشال مهمة الكاظمي، مقابل دعوات أخرى تطالب الكاظمي بالإسراع في تقديم حكومته إلى البرلمان في حين أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، دعم رئيس الوزراء المكلف؛ لتحقيق الإصلاحات المنشودة وتلبية آمال العراقيين وطموحاتهم.

وأكدت الرئاسة العراقية، في بيان، أن صالح والحلبوسي بحثا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في البلاد، وشددا على تحقق الإصلاحات المنشودة؛ من خلال دعم رئيس الوزراء المكلف بهذا الشأن. وأضاف البيان: إنه تمت مناقشة الآليات المتبعة من قبل مؤسسات الدولة المختصة؛ لمواجهة وباء فيروس «كورونا» المستجد. من جهة أخرى، أكد مصدر سياسي عراقي، أن الخلافات بشأن تشكيل الحكومة مستمرة، وهي تتركز حالياً على البرنامج الحكومي وعلى الوزارات السيادية وتسمية المرشحين لها، وهي: وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والتخطيط. وأضاف: إن هناك رغبة سياسية كردية بالإبقاء على وزير المالية الحالي فؤاد حسين بمنصبه.

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ومن جانبه، أكد نائب في البرلمان العراقي، أن تياراً سياسياً مشاركاً بدعم الكاظمي لوَّح بالانسحاب من الحوار، لافتاً إلى أن المحاصصة مسيطرة على مطالب الكتل. وأضاف: إن هناك بعض الكتل من مكونات مختلفة لا تزال تصرّ على موقفها السابق لتشكيل الحكومة، وفق منهج المحاصصة؛ إذ إنها تطالب بشكل واضح بحصصها من التشكيلة الوزارية، مشدداً على ضرورة تخلّي الكتل السياسية عن منهج المحاصصة، ومنح الكاظمي فرصة تشكيل الحكومة، والتمهيد لانتخابات مبكرة.

وبدوره، أعرب النائب عن تيار «الحكمة الوطني»، ستار الجابري، عن أمله في عقد جلسة طارئة للبرلمان الأسبوع المقبل للتصويت على التشكيلة الوزارية، مؤكداً أن الكتل ما زالت مؤيدة للكاظمي وليس لديها أي تحفظ بشأن الإجراءات المتخذة لتشكيل الحكومة.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي في تغريدة له في موقع «تويتر»، لم يكن تأخير إعلان حكومة الكاظميّ بسبب حدوث خلافاتٍ بينه وبين الكتل السياسيّة، وإنما بسبب خلافات بين الكتل المتصارعة على وزاراتٍ ومواقع معينة كما تُسميها بعض قيادات الصدفة ب(أم الخُبزة).