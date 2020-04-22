تطوير تقنيات فائقة لإحداث تغييرات في العالم بالقرن الـ 21



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:راشد النعيمي تعكف جامعة الإمارات حالياً على إنشاء مجمّع مستقبلي يتضمن مختبرات معاصرة صُممت خصيصاً لتطوير تقنيات فائقة، سيكون لها دور في تغيير العالم في القرن الحادي والعشرين وتضم مختبراً للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وآخر للتركيب والتصنيع، ومعملاً للتطبيقات البرمجية، ومصنعاً رقمياً، ومكتبة مواد، وتمثل واحداً من أكبر المشاريع التي تطلقها مؤسسة أكاديمية في الخليج العربي.

أكد الدكتور أحمد مراد - النائب المشارك للبحث العلمي- أن مشروع ديستريكت 4.0 يمثل جزءاً من استثمار استراتيجي تقوم به جامعة الإمارات بهدف استدامة البنية التحتية للأبحاث العلمية وإدماج الثورة الصناعية الرابعة في المناهج، موضحاً أن المشروع يستلهم صورة مصغرة من طموحات الدولة ورؤيتها الاستراتيجية في تعزيز البحث العلمي النوعي وتوظيفه في خدمة المجتمعات وبهدف خلق مجتمع المعرفة واقتصاد الوفرة الذي تسعى إليه الإمارات.

وأشار الدكتور فادي النجار -أستاذ مشارك بكلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات إلى أن مركز «ديستريكت 4.0 قد يمثل واحداً من أكبر المشاريع التي تطلقها مؤسسة أكاديمية في الخليج العربي على الإطلاق. وهو بلا شك مشروع جاء في أوج أوانه ويتجاوز الحدود الأكاديمية التقليدية.

وذكر النجار:»في البدء، سيضم مشروع ديستريكت 4.0 مختبراً للإنساليات (Robotics) والذكاء الاصطناعي، وآخر للتركيب والتصنيع، ومعملاً للتطبيقات البرمجية، ومصنعاً رقمياً، ومكتبة مواد. وسوف تحفل هذه المرافق بآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا وتتولى إدارتها فرق بحثية من الباحثين بالجامعة لتقديم الدعم للمساقات التي يدرسها طلبة جامعة الإمارات والمشاريع العملية التابعة لها، ولبرامج التدريب المهني، ولخدمة مسارات البحث والتطوير التي يجريها الأساتذة في الكليات المختلفة، وصولاً إلى التطبيقات التجارية التي سيتم استحداثها بالتعاون مع كبار شركاء الجامعة في القطاع الصناعي.

ومن جهته قال الدكتور حمد عبدالله الجسمي مدير مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور بالجامعة إن مشروع ديستريكت 4.0 سيرفد سوق العمل بالكوادر الوطنية القادرة على تلبية طموحات الدولة في التوسع في مجالات التصنيع والذكاء الاصطناعي إذ إنه سيمكن طلاب كليات الهندسة وتقنية المعلومات تحديداً من ربط جسور المعارف بين التخصصات المختلفة ببيئة تعليمية تحاكي طبيعة عمل القطاعات الصناعية في عصر الثورة الصناعية الرابعة.