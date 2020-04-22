شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربي: أنتقي أدواري بعناية وأجهز أغنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

النجمة اللبنانية رزان مغربي، واحدة ممن برزن في العمل الفني والإعلامي، عبر عدد كبير من البرامج التي قدمتها على مدار سنوات طويلة، إضافة إلى الأفلام والمسلسلات. تهتم بالمحتوى الذي تقدمه، وتحرص على أن يضيف إلى المشاهد، حتى لو كانت المادة ترفيهية. وحول تجربتها الممتدة، والأغنية الفردية الجديدة، التي تجهز لها حالياً، وأحدث أخبارها في السينما والتلفزيون كان لنا معها هذا الحوار.

* هل تفضلين رزان المذيعة أم الممثلة؟

- أنا من الأساس مقدمة برامج، من قبل حتى أن أبلغ مرحلة الشباب، مع شاشة تلفزيون المستقبل في بيروت، وبعدها بست سنوات، توالت على العروض من عدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى، من أبرزها «مركز تلفزيون الشرق الأوسط إم بي سي»، الذي كان يبث من لندن قبل أن ينتقل إلى الإمارات، ولبنان، ثم عملت في محطة «بي بي سي»، ثم قناة «إم بي سي 2»، وكنت من أوائل من قدموا برامج اكتشاف المواهب من خلال برنامج، «نجم النجوم»، ثم تنقلت بين القاهرة، وبيروت، ولي رصيد كبير من البرامج: «الليل المفتوح»، و«دنيا الموضة» و«عالم السينما» و«أبجد فوز»، و«بيج بايت»، و«آلو رزان»، و«ابتسامات»، و«فانتازيا»، و«شهرزان»، و«لعبة الحياة»، و«صوت الحياة»، و«الحريف»، وغيرها، مع العلم بأنني كنت في بداياتي، أصغر مقدمة برامج في لبنان، كنت في السادسة عشرة من عمري، ونال برنامجي وقتها نسبة مشاهدة عالية جداً، كانت السبب في انطلاقتي بعد ذلك، وللجمهور الفضل في ما وصلت إليه.

* ما صفات المذيع الناجح في رأيك؟

- ثقافة المذيع هي العامل الأساسي والمهم، ولا يصح أن يقدم المذيع الحلقة وهو غير ملم جيداً بمادتها، معتمداً على فريق الإعداد.. في كل حلقة أقدمها، مهما كانت نوعية البرنامج، كنت أعتبر نفسي في معركة، وأذاكر الحلقة جيداً، لأن من حق الجمهور عليّ أن أقدم له مادة تحترم عقله.. وحتى لو كان البرنامج ترفيهياً، يجب أن يحتوي ما أقوله على معلومات يستفيد منها المشاهد، وصفات المذيع الناجح كثيرة، منها: الاجتهاد والمثابرة، والرغبة في اطلاع الجمهور على مادة مفيدة، أو على الأقل تخفف من ضغوط الحياة اليومية، التي يعانيها الجميع تقريباً بلا استثناء.

* ما أقرب برامجك إلى قلبك؟

- هذا السؤال صعب جداً، برامجي كثيرة، ولا أستطيع أن أحدد برنامجاً معيناً، كلها تعبت فيها، وقدمتها بالشكل المطلوب، وكلها نجحت جماهيرياً، لا يمكنني على تنوعها أن أفرق بينها، أو أن أقول إن هذا البرنامج هو الأفضل، الجمهور نفسه لم يفعل، فلا أفعله أنا، أرى دائماً أن المقارنات ظالمة، فكل برنامج له رونقه وجماله، ولو فرقت بين ما قدمته سوف يكون ذلك للاستهلاك الإعلامي، ومجافياً للحقيقة، وأنا لا أرغب في ذلك.

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* أصدرت ألبوماً حقق نجاحاً كبيراً ثم توقفت، لماذا؟

- كان ذلك منذ 12 عاماً، سوق الغناء مثل السينما، لا قواعد تحكمه في منطقتنا العربية، كليب «لو حب ده»، حقق نجاحاً ساحقاً، ووضعني في مكانة لائقة كمطربة، كنت أحتاج إلى سنوات لتحقيقها، وقدمت بعده أكثر من أغنية «سينجل»، لكن عملي في السينما والدراما التلفزيونية وتقديم البرامج، أخذ وقتي كله، وبذلت مجهوداً جباراً على مدار سنوات عمري، لكي أنجح في كل ما أقدمه، بمختلف أنواع الفنون، وأعتقد أنني قد حققت هذا الهدف، وهذا يكفيني، لم أتوقف عن الغناء وأجهز لأغنية «سينجل»جديدة، سوف تكون مفاجأة للجمهور.

* أين أنتِ من السينما والتلفزيون حالياً؟

- لي عدد من الأفلام والمسلسلات المهمة مثل «حرب أطاليا»، و«حسن طيارة»، و«حكاية حياة»، و«الكبير قوي 3»، و«رسالي»، وحالياً أقرأ أكثر من سيناريو، سينمائي، وتلفزيوني، وفي حالة تعاقد على العمل الجديد، سوف أعلن عنه، ولست من هواة الدعاية لنفسي بأني سوف أشارك في بطولة فيلم، أو مسلسل، من دون التعاقد بشكل رسمي عليه، يهمني أن أقدم فقط الدور المناسب لي، الذي يضيف لرصيدي الفني، وانتقيه بعناية.

* هل ترين أن تواجدك في مصر أضاف لك؟

- بالتأكيد، مصر رائدة في الفنون والثقافة والإعلام، وهي الكتلة السكانية الأكبر على امتداد الوطن العربي، والتواجد فيها ينوع النشاط الإعلامي، ويمنح ثقلاً لا شك فيه، وأتيت مصر وأنا وجه إعلامي معروف، ولم أكن أبحث عن شهرة، واكتسبت ثقة الجمهور المصري سريعاً، لأنه في الحقيقة جمهور مضياف، ذكي.

* ما الجديد عند رزان مغربي؟

- أجهز حالياً برنامجاً، سوف يُعرض في رمضان المقبل، استضيف فيه وجوهاً مهمة من النجوم والمشاهير، ولنترك فكرته يخمنها المشاهدون، حتى أول أيام العرض.