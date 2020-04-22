شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تواكب المستجدات.. وأعمال بدوية في الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعمال أردنية بدوية وكوميدية محدودة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة تُعرض طوال رمضان، بعد تأجيل ووقف تصوير أخرى بسبب تداعيات «كورونا»، فيما يُراهن تلفزيون القطاع العام على 4 مسلسلات عربية رئيسية، و10 برامج دينية وترفيهية واجتماعية لا تُغفل مواكبة مستجدات.

يعد «رياح السموم» أول بطولة بدوية للممثلة صفاء سلطان، بمشاركة جميل براهمة، وعبير عيسى وسهير فهد، ومحمد العبادي، وهو قائم على لغز مقتل «وجيه» العشيرة عن طريق مجهولين بسبب زوجته الثانية، وأعلن التلفزيون الأردني عرضه على شاشته، إضافة إلى قنوات عربية بينها «الوسطى» و«روتانا دراما».

وثاني الأعمال الأردنية هو مسلسل «الديرة» ويأخذ سياقاً بدوياً بصورة مغايرة تطغى عليها اللمسة الكوميدية، وينتمي للدراما المشتركة بظهور ممثلين سعوديين بينهم طارق الحربي، إلى جانب خالد نجم ومحمد الإبراهيمي، وأميرة سمير وناريمان عبد الكريم، وحكايته قائمة على ابن «شيخ قبيلة» يمارس الرعي وتنتقل له القيادة فجأة فيحكم الأمور بفطرته، ويُعرض بشكل رئيسي على منصة «جوي» الإلكترونية.

العمل الثالث «الخوابي» مؤجل من العام الماضي، ويشهد عودة الفنان إياد نصار لتصدر بطولة مسلسل أردني بعد سنوات، وذلك من خلال أحداث درامية تتعلق ببيئة المجتمع الفلسطيني ومكونات عربية مطلع القرن الماضي، وتعرضه قنوات «روتانا دراما»، و«إل بي سي» و«العُمانية».

ويظهر الثنائي زهير النوباني وأمل الدباس مجدداً في الجزء الثالث من العمل الكوميدي «جلطة»، وفق يوميات أسرة مختلفة الاهتمامات، بينما يستكمل عماد فراجين سلسلته السنوية الكوميدية «وطن على وتر»، بمشاركة ممثلين أردنيين بينهم معتصم فحماوي والعملان يُعرضان على شاشة قناة «رؤيا» الأردنية.

وفي المقابل أكدت مصادر تعثر تسويق المسلسل البدوي الأردني «جلمود الصحاري» بسبب تداعيات «كورونا»، فيما مازال مصير المسلسل البدوي الأردني السعودي المشترك «الكهف» مجهولاً، في ظل إرجاء مراحل أخيرة من التصوير نتيجة منع التجمعات.

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فلانتينو

على صعيد القنوات يتصدر مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، حصرياً في الأردن، شاشة تلفزيون القطاع العام الأردني الذي حصل كذلك على حصرية عرض الجزء الثاني من المسلسل السوري الكوميدي «ببساطة» في المملكة، بعد تنافس مع قناة خاصة، وهو من بطولة باسم ياخور وفادي صببح، وجيني إسبر ورنا الأبيض، وغيرهم. ويعرض التلفزيون الأردني أيضاً المسلسل الكرتوني البحريني التاريخي «قنديل الحكايات» الذي يتناول شخصيات عربية مؤثرة على مدى العصور وذلك بقالب درامي.

وتعوّل إدارة التلفزيون على فترة الغروب مثل كل عام، من خلال البرنامج الرئيسي اليومي «رمضان معنا أحلى» القائم على مسابقات جماهيرية عبر اتصالات مباشرة تُرصد لها جوائز كبرى، عدا فقرات ترفيهية وثقافية وأخرى تحث على البقاء في المنزل في «زمن كورونا»، وتقدمه جود جويحان.

وفي مواكبة للراهن يظهر المذيع حازم رحاحلة في الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق مساء من السبت، إلى الأربعاء، عبر برنامج المسابقات والسياحة «عيش الأردن»، من خلال جولة على شوارع وميادين ومناطق المملكة بواسطة تقنية الكاميرا «عن بُعد» واستخدام «الجرافيكس»، فيما يعتمد برنامج «خليك مكاني» في التوقيت ذاته يومي الخميس والجمعة على استضافة شخصيتين، كل منهما في قطاع حيوي مهم للتعرف إلى وجهة نظر الأول في الثاني والعكس.

وتقدم الطاهية علا نيروخ برنامج «مطبخ رمضان»، بينما تظهر الشابة ميس المومني في برنامج «دنيا الفرح» للأطفال ومن البرامج الاجتماعية والدينية «فاسألوا أهل الذكر»، و«رمضان بين الشعوب»، و«التسامح» و«إلا الصيام» و«إذا مرضت فهو يشفين».

وأكدت إدارة التلفزيون الأردني أولوية مواكبة مستجدات تداعيات «كورونا»، من خلال نقل المؤتمرات الصحفية والتطورات أولاً بأول، وتكثيف النشرات الإخبارية وبث رسائل توعوية متنوعة، وتسليط الضوء على التعامل مع فترات الحجر المنزلي عبر البرامج المطروحة.

وفي المقابل حددت قناة «رؤيا» ثلاثة أعمال عربية رئيسية حصلت على حصرية عرضها في الأردن، في مقدمتها «سلطانة المعز» بطولة غادة عبد الرازق، إلى جانب «شاهد عيان» بطولة حسن الرداد، والشامي «بروكار» بطولة عبد الهادي الصباغ. وتواصل القناة عرض أعمال أردنية ساخرة قصيرة ضمن «ساعة كوميديا» خلال فترة الغروب بينها «جلطة 3»، و«وطن على وتر»، وتبث برامج مسابقات جماهيرية على الهواء مباشرة، وأخرى تتناسب مع الموسم الرمضاني بينها «ست النكهات» و«مطبخ رؤيا».