تفعيل إجراءات التعامل مع انتهاء صلاحيات الهوية والإقامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

طالب عدد من المتعاملين بضرورة اعتماد معيار موحّد للتعامل مع جوازات السفر منتهية الصلاحية أسوة بالإقامات والهويات في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير باعتبارها سارية المفعول حتى نهاية العام.

وشدد عدد من المواطنين والمقيمين في اتصالات مع ”الخليج 365” على ضرورة تسريع تفعيل القرار ليطال كل الخدمات الحكومية وغير الحكومية التي تتطلّب استمراريتها تجديد الهوية، فيما تحدّث آخرون عن إشكاليات تواجههم مرتبطة بتجديد جوازات السفر التي تعتمد على الإجراءات القنصلية في الدولة، منها ما يأخذ المزيد من الوقت عما هو معتاد، بسبب الإغلاقات التي تواكب حملة التعقيم الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وبالفعل بدأت بعض الدوائر باتخاذ إجراءات من هذا القبيل، منها وقف «تنظيم الاتصالات» فصل خدمات الهواتف المتحركة عن المنتهية صلاحية بطاقاتهم، ولو أن بعض المستخدمين أكدوا أنهم لا يزالون يتلقون رسائل من المشغلين تنبئهم بوجوب تحديث بياناتهم.

من جهته، دعا المصرف المركزي البنوك العاملة في الإمارات إلى تعديل إجراءاتها بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (19م/‏‏5و) لسنة 2020، المتعلق بإقامات الوافدين وتاريخ انتهاء بطاقات الهوية.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، تعتبر إقامة الوافدين المتواجدين داخل الدولة أو خارجها المنتهية إقاماتهم في الفترة من 1 مارس 2020 لغاية 31 ديسمبر 2020 سارية المفعول.

كذلك اعتبر قرار مجلس الوزراء بطاقات الهوية، والتأشيرات وأذونات الدخول أو التصاريح الصادرة للوافدين المتواجدين داخل الدولة، المنتهية من 1 مارس ولغاية آخر العام 2020 سارية المفعول أيضاً.

وطلب «المركزي» من البنوك والمؤسسات المالية كافة العاملة في الإمارات، تعديل إجراءاتها بما يتوافق مع القرار، علماً أن البنوك تعتمد بطاقة الهوية، وكذلك جوازات السفر والإقامات أدوات تعرّف إلى العملاء.