جديد مراكز جذب العقول

استمع

إلى أين الإحجام عن إطلاق مارد البحث العلمي من قمقمه في العالم العربي؟ العمود اليوم له نبرة مختلفة، فعلى العقل العربي أن يسمعه كصيحة، لا كآهة في وادٍ سحيق. ناقوس خطر، فلا تقولوا: لمن تقرع الأجراس؟

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طرح القلم حلم عودة العقول لبناء أوطانها. أهم دور للإعلام، هو أن يطلق الدخان الأبيض والدخان الأسود، قبل فوات الأوان. لنأخذ على محمل الجد هذا الدخان الأسود. ننطلق من أساس يستوجب الاتفاق عليه من دون جدال: لدينا في اثنين وعشرين بلداً عربياً عدد كبير من العلماء والخبراء والأكاديميين والأساتذة الجامعيين والمهندسين ومن إليهم من أهل الاختصاص، وهؤلاء من حقهم البحث عن الفرص الأفضل لطموحاتهم ومواهبهم وحياة أسرهم. عندما يرون تربة أوطانهم عقيمة لا تُنبت ولا ينمو فيها النبات، فإنهم لا يؤثرون انتحار أدمغتهم ووأد قدراتهم وطاقاتهم، مخافة أن يُثروا البلدان الأجنبية بكفاءاتهم. قطعاً سوف يهاجرون، سيفرون ولو إلى حيث ألقت: «أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي».

المشهد اختلف أيها السادة. اليوم لم تعد الولايات المتحدة والدول الأوروبية، هي دون غيرها مركز جذب للعقول العربية، أفق خفيف الظل أيها النظام العربي، فمراكز البحث العلمي في بلاد البقلاوة صارت تضع عينها على عقول العرب. الذريعة خادعة واهية، حين نتوهم أن الآخرين أيضاً ينامون إذا غططنا في سبات عميق. من البديهيات أن الأوضاع المضعضعة المزعزعة في بلدان عربية عدة، هي أنسب الظروف لصيد العقول بأبخس الأثمان.

قارئ التاريخ يعرف جيدا أعداد الأدمغة الفذة، التي هاجرت من روسيا بعد ثورة 1917، من ألمانيا وإيطاليا (قسراً) وسائر بلدان أوروبا إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. أين هم علماء العراق بعد الغزو؟ كل الزلازل هكذا. عندما لا تجد الطيور العبقرية الحضن الذي يرعاها ويوفر لها الأمان، فإنها تفر، وإذا استقرت وعششت وفرخت، فمن الصعب أن تعود. حتى الحنين يبرد. أبو حيان التوحيدي كان ولا يزال أروع من رائع في «رسالة الغريب»، حين تحدث عن غربة الإنسان في وطنه. الغريب غريب الوطن.

لزوم ما يلزم: النتيجة العجبية: العجب العربي العجاب، هو العجز عن التنمية الشاملة بإهمال الأدمغة، والقدرة على بناء تنمية الغير بترك العقول تهاجر.

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