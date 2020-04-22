شكرا لقرائتكم خبر عن «كان 73»..مصير غامض بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في زمن الحظر والحجر والتباعد الاجتماعي، كل الأنشطة والفعاليات مغلقة بفعل سطوة «كورونا»، الذي باعد بين الأحبة وفرّق الأهل، وفرض الخوف من الآخر، والشك في أن أي إنسان تلتقيه قد يكون حاملاً للفيروس، وقد تلتقطه منه فتتحول بدورك إلى مشروع أذى ومرض وموت لك ولأهلك الذين تعيش معهم. ولأنه «لا كبير أمام الفيروس على وجه الأرض»، وأمام جبروت هذا الوباء، فإن الاستثناءات غير واردة، ولا مكان لأي أنشطة جماهيرية، ولا سماح بتنظيم الفعاليات التي كانت تلقي بظلال من البهجة والمتعة على حياتنا، ويأتي في مقدمتها مهرجانات السينما وفعاليات الفن وحفلات الغناء ومناسبات تكريم وتقدير المبدعين.

عندما نتحدث عن المهرجانات يقفز إلى الذهن سيدها وهو مهرجان «كان السينمائي الدولي»، الذي يعتبر الأول والأهم والأصدق، والأكثر جذباً لصناع السينما وجمهورها في آن واحد، ومن مختلف دول العالم.

«كان» حائر اليوم على الرغم من اقتراب الموعد الأصلي لانطلاقه، من 12 إلى 23 مايو/أيار المقبل، بين التأجيل قليلاً أو إلغاء الدورة ال73، الرؤية مازالت ضبابية، لكنها أثمرت تحركاً «إنقاذياً» للمهرجان ولصناع السينما حول العالم، بفتح أبواب «السوق أون لاين» لأول مرة في تاريخ المهرجانات العالمية.

لماذا يشعر أهل «الفن السابع» بخيبة إذا لم يكن لمهرجان «كان» الذي شغل العالم وملأ الدنيا جمالاً وإبداعاً مكان على خريطة فعاليات العالم 2020؟ وهل انتظار الفرج إلى ما شاء الله هو الحل الأفضل، أم الاستسلام والرضوخ لأمر «كورونا»، وإغلاق أبواب «كان» وشاطئها الساحر، للتقوقع والالتزام بالصمت والعزلة، خشية أن يصاب أحد محبيه من صناع الفن السابع بالوباء اللعين، فتتضاعف خسارة الفن من كافة الجوانب، وليس من الجانب الاقتصادي والفني فقط؟

يمكن القول إن «كان» هو درة المهرجانات السينمائية، وطوال السنين الماضية؛ أي منذ ولادته، وهو يحترم موعد لقائه بالجمهور وعشاق وأهل «الفن السابع»، ويفتح أبوابه في الربيع، وتحديداً في مايو/أيار لتزهر آمال جديدة في «الفن السابع»، ولاستقبال الصناع والهواة، والبائعين والمروجين للأفلام بمختلف أنواعها وانتماءاتها، والناشرين والمستهلكين والعارضين، فيعيد تنشيط الحركة الفنية وتكثيف عمليات العرض والطلب، وفتح أسواق مهمة في مختلف أنحاء العالم.

على مدار 72 دورة، والمهرجان ملتزم بقواعده وموعده ولقائه بالمشاهير وبالجمهور، ولم يغلق أبوابه سوى مرة واحدة عام 1968 عند انطلاق تظاهرات الطلاب من فرنسا، لتصل إلى كافة أنحاء العالم.

اليوم، وأمام هذه الجائحة العالمية، تردد القائمون على المهرجان في اتخاذ موقف حاسم وصريح، التأجيل أم الإلغاء؟ التزموا الصمت ثم توالت البيانات المتناقضة والمفعمة بأمل الاستيقاظ سريعاً من هذا الكابوس المزعج، والتريث؛ إذ ربما نستيقظ على خبر انتهاء الجائحة، وتراجع أعداد المصابين والوفيات.

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التمهل والمماطلة لم يؤتيا ثماراً طيبة، فكان لا بد من تأجيل الموعد الذي قيل إنه سيكون في مايو/أيار المقبل، تبعتها حيرة أكبر في إمكانية فتح أبواب المهرجان في نهاية يونيو/حزيران أو بداية يوليو/تموز. هي آمال تختلف عن الواقع الذي نراه أمام أعيننا، والذي يؤكد أن إقامة أي مهرجانات عالمية وأي تجمعات واقعية للناس مستحيلة على المدى المنظور، ولا بد من استبدال حدث افتراضي بآخر واقعي، أو إغلاق الأبواب نهائياً على أمل اللقاء في العام المقبل. في حالة التأجيل، ما مصير الأفلام التي تم إنتاجها في 2020؟ هل سيتجاوزها قطار المهرجانات ولا تنال نصيبها من الجوائز والتقدير، أم تلتحق بعام 2021، وتتنافس مع ما يمكن إنتاجه للعام المقبل، خصوصاً أن التصوير وصناعة الأفلام متعثرة ومهددة مادام شبح «كوفيد 19» يلوح في الأفق.

مدينة «كان» التي كانت دائماً مدينة الأضواء والمهرجانات والنجوم، مأهولة بالسكان وليست مدينة سياحية فقط. لم يتركها الفيروس اللعين الذي لا يسلم من أذاه لا بشر ولا حجر هانئة مستكينة على كتف الشاطئ والبحر. تحولت المدينة الأشهر سياحياً وفنياً إلى ما يشبه مدينة أشباح، لا حياة فيها وقد كانت في مثل هذه الأيام تستعد بكل بهجة ونشاط لأجمل عرس فني ولاستقبال كل نجوم العالم على أرضها.

هي ليست المدينة الشهيرة الوحيدة التي أطفأ رونقها وأضواءها «كوفيد 19»، ولكنه أصاب غيرها أيضاً من عواصم الفن والجمال والإبداع والمال والرياضة حول العالم. وإذا كانت مدينة المهرجان الأهم قد صمتت، فمثلها فعلت مدينة صناعة السينما الأولى في العالم «هوليوود» التي تعاني هي الأخرى أعراض «كورونا»، ولم تعد استوديوهاتها تعج بالحركة والأضواء والكاميرات، ولعل كل ذلك أمر طبيعي بعد أن أغلقت دور السينما في معظم إن لم يكن جميع دول العالم أبوابها.

كما وجد العالم في مختلف مجالاته المهنية والتعليمية مخرجاً من أزمة الفصل الاجتماعي بين البشر، باللجوء إلى التواصل الافتراضي وعقد لقاءات ومؤتمرات وحوارات ومحاضرات وغيرها من خلال الإنترنت، وجد المسؤولون عن مهرجان «كان» مخرجاً مؤقتاً يمكنهم من الإطلالة على الخارج، وربط خيوط التواصل بين أهل «الفن السابع» من خلال تحويل «سوق الأفلام» التي كانت إحدى زوايا المهرجان الأكثر حيوية، إلى «سوق الأفلام عبر الإنترنت» التي تمتد من 22 إلى 26 يونيو/حزيران المقبل، وتقدم خدمة يستفيد منها كل الراغبين في الالتحاق بهذه الدورة من المهرجان، وتعتبر منصة متطورة لعرض الأفلام وشرائها وتمويل المشاريع، وفرصة للالتقاء بين الشباب والكبار، المخرجين وصناع السينما والمنتجين وأصحاب الشركات ودور العرض.

المؤكد أنها ليست البديل الكافي ولا الشافي عن مهرجان «كان» واللقاءات المثمرة التي تحصل عادة في كواليسه بعيداً عن مظاهر الجمال والأناقة على السجادة الحمراء وأمام كاميرات الإعلاميين، فكواليس «كان» ثرية جداً، ومقاهي المدينة شاهدة على صفقات فنية تمت ولقاءات بين نجوم ومبتدئين ومخرجين ومبدعين ومنتجين، أثمرت لاحقاً أعمالاً رائعة، منها ما بقي في خانة الوعود والكلام والأمنيات، لكن هل ستتمكن إدارة المهرجان من نقل كل منصاته الأخرى ومؤتمراته وبرامجه وفعالياته مثل «شبكة المنتجين» وغيرها، إلى المساحة الرقمية؟ إذا نجحت «سوق كان للأفلام» عبر الإنترنت، فستكون النموذج الأول الإيجابي للسوق السينمائي، الذي سيتيح بعد انتهاء جائحة «كورونا»، مشاركة أهل المهنة من حيثما كانوا في المهرجان وأنشطته الجانبية، خصوصاً أن أبواب السفر لن تكون مشرعة في الوقت القريب، ولن تعود الحركة السياحية إلى عز مجدها سريعاً. وإن كانت نفوسنا تواقة أكثر لأمنية العودة بسرعة شديدة إلى الحياة الطبيعية والالتفاف حول الأزمة، ليرجع عالمنا إلى شعاره الذي تغنينا به «عالم واحد»، إلا أن «المخرج» الذي وجدته إدارة «كان» سيفتح أفقاً أمام صناع السينما لاستعادة نشاطهم وتجدد الإبداع، واستمرارية التنافس لتقديم الأفضل للجمهور التواق دائماً إلى مشاهدة هذا العالم الساحر، ولو من خلال شاشة التلفزيون لا السينما.

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