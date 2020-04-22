شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مسلسلاً تثري الفضائيات المصرية في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لا يزال العمل في الاستوديوهات وبلاتوهات التصوير يجري على قدم وساق لتجهيز المسلسلات الدرامية المقرر عرضها في السباق الرمضاني، ورغم تأكد عرض حوالي 25 مسلسلاً خلال موسم هذا العام، إلا أن أغلب الأعمال سيستمر تصويرها، ربما حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك. وهناك أعمال لم يتأكد من مشاركتها حتى كتابة هذه السطور، خاصة تلك التي كان من المفترض أن يتم تصوير عدد كبير من مشاهدها خارج مصر، مثل مسلسل «القاهرة كابول» للمؤلف عبد الرحيم كمال، والمخرج حسام بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، وكذلك مسلسل «أسود فاتح» تأليف ورشة كتابة، وإخراج كريم العدل، وبطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة.

هناك مسلسلات تأكد عرضها بالفعل، وتسلمت القنوات الفضائية الحلقات الأولى منها، ويأتي على رأسها مسلسل النجم عادل إمام «فالنتينو» الذي سيتم عرضه على أكثر من قناة، منها قناة «MBC مصر»، وقناة «MBC1» و«cbc»، و«dmc» و«dmc دراما».

المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد وحمدي الميرغني، وتدور أحداثه حول رجل أعمال يُدعى نور عبد الحميد ويشتهر باسم «فالنتينو»، يمتلك نور هو وزوجته سلسلة مدارس إنترناشيونال، تحدث بعض الخلافات بينهما، ليمر «فالنتينو» بالعديد من المغامرات والأحداث.

أما مسلسل «البرنس» فيعرض على قنوات «MBC مصر»، و«dmc»، والفضائية المصرية، المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان ونور ونجلاء بدر، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية. أيضا من الأعمال التي تأكد عرضها مسلسل «ب100 وش» الذي يعرض على قناتى «دبي» الفضائية، و«الحياة»، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، بيومي فؤاد، محمد عادل، علا رشدي، وإسلام إبراهيم، ومن تأليف أحمد والي، وعمر الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري، وتجسد فيه نيللي كريم شخصية «ليلى»، وهي نصابة محترفة.

أما مسلسل «لعبة النسيان» فيعرض على قنوات «mbc مصر»، و«النهار»، و«cbc»، من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، محمود قابيل، إنجي المقدم، وعلي قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة من الطبقة المتوسطة، تتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

وتعرض قنوات «الحياة، وOn.E، وقناة «On دراما»، مسلسل «النهاية» بطولة يوسف الشريف ومحمد لطفي وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي، وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي عام 2120.

ويعرض مسلسل «شاهد عيان» على قناة «النهار» وقناة «صدى البلد»، من تأليف أحمد مجدي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، ويلعب بطولته حسن الرداد، بسمة، هنا شيحة، محمد لطفي، ووليد فواز. أيضا سيعرض مسلسل «سلطانة المعز» على قناة النهار، إلى جانب قناة «دريم»، وهو من تأليف أياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته غادة عبد الرازق، حسن حسني، نسرين أمين، محمود عبد المغني، محمد لطفي، ومحمود البزاوي.

ويعرض مسلسل «الاختيار» على أربع قنوات هي: «mbc دراما، وOn.E، وOn دراما، وcbc»، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإياد نصار وإسلام حافظ، وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين بمدينة رفح المصرية عام 2017. أما مسلسل «اللعبة» فيعرض حصرياً على قناة «mbc مصر»، تأليف ورشة كتابة أشرف عليها فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني، وبطولة الثنائي شيكو وهشام ماجد، ومعهما أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب وميرنا جميل.

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أيضا يعرض مسلسل «ليالينا 80» على قناتي«CBC وCBC دراما»، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات. أما مسلسل «لما كنا صغيرين» فيعرض على قنوات:«dmc وdmc دراما، و«الحياة»، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وبطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين.

ويعرض المسلسل الكوميدي «رجالة البيت» على قنوات: «دبي الفضائية، وOn.E، وOn دراما، وcbc، وdmc»، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي، ومعهما لطفي لبيب، بيومي فؤاد ويزو. أما مسلسل «ونحب تاني ليه» للفنانة ياسمين عبد العزيز، فيعرض على قنوات: «أبو ظبي الفضائية، ودبي الفضائية، والحياة، وcbc»، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، وكارولين عزمي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي. ويعرض المسلسل الكوميدي «اتنين في الصندوق» على قنوات: «mbc مصر، وmbc 4، والنهار»، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، رحاب الجمل. أيضا تأكد عرض المسلسل الكوميدي «عمر ودياب» حيث سيعرض على قناتي وOn.E، والحياة، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وإخراج معتز التوني.

«الفتوة» و«سكر زيادة»

رغم أنه كان من المفترض أن يستكمل تصويره في مصر، إلا أن الحظر وإيقاف حركة الطيران بين دول العالم، اضطر فريق عمل مسلسل «سكر زيادة» لاستكمال تصويره بالكامل في بيروت، لينتهي تصويره بالفعل ويعرض على«mbc مصر، وقناة Lbc اللبنانية»، تأليف ورشة كتابة وإخراج وائل إحسان، ويجمع المسلسل لأول مرة بين 4 نجمات كبيرات، هن نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.أما مسلسل «الفتوة» فيعرض على قناتي«الحياة، وOn للدراما»، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر.

ويعرض مسلسل «فرصة تانية» على 4 قنوات فضائية هي: «mbc دراما، On دراما، dmc، وcbc»، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج محسن عادل، وبطولة ياسمين صبري، محمود البزاوي، وأحمد مجدي، وإدوارد، وآيتن عامر. أما مسلسل النجمة يسرا «خيانة عهد»، فيعرض على قنوات «الحياة، وcbc»، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد. ويعرض المسلسل الكوميدي «ولاد إمبابة» على قناتي«النهار» و«صدى البلد»، من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، وبطولة فريدة سيف النصر، سمير غانم، سعد الصغير، عمرو رمزي، وعدد كبير من المطربين الشعبيين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وعندما يصيرون شبابا يبدأ صراع العائلة على الإرث.

ويعرض مسلسل «حب عمري» على قناتي صدى البلد وcbc دراما، تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد، وهو التجربة الأولى في التمثيل للمطرب هيثم شاكر، ويشاركه البطولة منة فضالي، محمد عادل، ديانا هشام، تامر فرج، ومحمد مهران. أما مسلسل «القمر آخر الدنيا» فيعرض على قناتي «النهار والفضائية المصرية»، وهو دراما اجتماعية في إطار نفسي، من تأليف ثناء هاشم، وإخراج تامر حمزة، وبطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، أميرة نايف، ثراء جبيل، وهدى الأتربي.

ويعرض المسلسل الكوميدي «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق» على قناتي «mbc مصر الثانية، وcbc دراما»، وهو تأليف مصطفى صقر وكريم يوسف، وإخراج إسلام خيري، ويتقاسم بطولته محمد عبد الرحمن، ومحمد سلام، ومعهما محمد ثروت، أحمد صلاح السعدني، ميرنا جميل، محمد محمود. وعلى ذات القناتين، يعرض وعلى مدار 15 حلقة، في النصف الثاني من رمضان، مسلسل «ليه لأ» تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وتدور أحداثه حول العديد من القضايا الاجتماعية، وبطولة أمينة خليل، هالة صدقي، هاني عادل، شيرين رضا، محسن محيي الدين، وعمر السعيد.

أيضا يعرض مسلسل «جمع سالم» على قنوات «النهار، القاهرة والناس، صدى البلد»، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد، وبطولة زينة، دلال عبد العزيز، ريم البارودي، محمد شاهين.