شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى: لليوم الثانى لا إصابات بفيروس كورونا داخل المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردنى، أنه لليوم الثانى على التوالى، لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل المملكة الأردنية الهاشمية، فى حين تم تسجيل 3 حالات لسائقى شاحنات قادمين من إحدى الدول المجاورة أحدهم أردنى واثنان من جنسيات عربية أخرى.

وكتب جابر عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله ولليوم الثانى على التوالى الأردن لا يسجل أى إصابات داخل المملكة".





فيما أشار وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفى، مساء اليوم الثلاثاء، الذى عقد فى المركز الوطنى للأمن وادارة الأزمات، تسجيل 15 حالة شفاء اليوم، 9 منها بمستشفى الملكة علياء وحالتان من مستشفى الأمير حمزة و4 حالات من مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعى.

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ولفت الدكتور جابر، إلى أنه تم اليوم إجراء ما يزيد على 2915 فحصا، مؤكدا أنه ورغم زيادة أعداد الفحوصات الا أن أرقام الاصابات بانخفاض مما يدل بأن وضعنا الوبائى ممتاز، وأن تعبنا وتضحياتنا لم تذهب سدى ويجب المحافظة على هذا الإنجاز.

وأعلن وزير الصحة عن فتح المراكز الصحية اعتبارا من يوم الأحد المقبل لغايات تطعيم الأطفال، مضيفا "لم نتأخر ونستطيع الانتظار لمدة 6 أسابيع بدون تطعيم ولكن أكثر من ذلك صعب، فالأطفال يجب أن يأخذوا المطاعيم لحمايتهم وهذا أمر ضرورى وستكون المراكز متاحة أيضا لغايات إجراء مسحات حديثى الولادة".

وكان وزير الدولة الأردنى لشئون الإعلام أمجد العضايلة، أكد أن يوم الجمعة المقبل سيكون هناك حظرا كاملا فى البلاد، مضيفا فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام أردنية، اليوم الثلاثاء: "سيكون هناك قرار بتعديل إجراءات غلق بعض المناطق فى إربد مع بقاء المحافظة مغلقة".