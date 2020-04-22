شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المسمارى يوضح تحركات الجيش الليبى لملاحقة إرهابيين تابعين لهشام عشماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى إن القوات تلاحق عدد من الإرهابيين المنتمين إلى مجلس شورى ثوار درنة الإرهابى التابعين لجماعة المرابطين التى أسسها الإرهابي هشام عشماوى داخل الأراضى الليبية، مشيرا إلى استهداف الجيش الليبي في محور عين زارة عدد من العناصر الإرهابية والمتطرفة جنوب طرابلس.

وأكد المسماري في لقاء عبر الفيديو لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من القضاء على عدد من الإرهابيين التابعين لهشام عشماوى، مشيرا إلى أن الإرهابى هشام عشماوى لعب دورا خطيرا فى الأراضى الليبية وشارك فى سفك دماء أبناء الشعب الليبى واستهداف عناصر من الجيش الوطنى.

وأشار المسمارى إلى تحقيق القوات المسلحة اللييبية لتقدمات ملموسة فى محاور القتال بطرابلس، مؤكدا تمكن القوات من التقدم فى محور عين زارة وسط تراجع المسلحين التابعين لحكومة الوفاق، لافتا إلى أن مسلحى الوفاق حاولوا الهجوم على قاعدة الوطية الجوية جنوب اللبلاد وهو ما أفشلته القوات المسلحة الليبية.

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وأوضح اللواء أحمد المسمارى أن الميليشيات المسلحة منذ ديسمبر الماضى تحاول السيطرة على عدد من المناطق إلا أنه فشل في السيطرة على أي مناطق بمحاور طرابلس، مشيرا إلى محاولة مسلحى الوفاق السيطرة على مدينة ترهونة غرب البلاد والتقدم فى محاور العاصمة.

وأكد المسمارى أن قوات الدفاع الجوى تمكنت من إسقاط طائرات تركية مسيرة خلال الأيام الأخيرة في محاور طرابلس، مشيرا إلى أن الميليشيات حاولت القيام بهجوم على تمركزات الجيش الوطنى في ترهونة وطرابلس، لافتا إلى أن القوات المسلحة ألقت القبض على أسرى من المرتزقة السوريين والتشاديين والليبيين، وأبرزهم صالح الدباشى وهو شقيق المطلوب دوليا "أحمد العمو" وهو أحد أبرز المتورطين فى الهجرة غير الشرعية.