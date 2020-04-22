شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح يذبح زوجته ويقتل 8 أخرين بالرصاص فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمني إن رجلا ذبح زوجته وقتل بالرصاص ثمانية آخرين من بينهم شقيقه في بلدة لبنانية اليوم الثلاثاء، في أسوأ حادث من نوعه بالبلاد منذ سنوات.

وأضاف المصدر أن السلطات ألقت القبض على الرجل الذي كان قد لاذ بالفرار بعد أن ذبح زوجته بسكين ثم بدأ بإطلاق النار عشوائيا في بلدة‭‭ ‬‬بعقلين على بعد 45 كيلومترا جنوبي العاصمة بيروت.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن أسباب الجريمة "مجهولة".

وقال المصدر الأمني إن هناك اعتقادا بأن الجريمة "جريمة شرف" مضيفا أن بين القتلى خمسة سوريين بينهم صبي عمرة 15 عاما وطفل عمره عشرة أعوام كانا في منزل تحت الإنشاء كان مسرحا لإطلاق النيران.