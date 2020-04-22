شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيون يحتجون على "العطش" وقلة الماء والأمن يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرقت قوات الأمن الموريتانى (الدرك) في مدينة الغايرة بولاية العصابة، محتجين تظاهروا اليوم، الثلاثاء، أمام مقر المكتب الوطني للماء في الوسط الريفي، احتجاجا على العطش الذي تعيشه المدينة، نتيجة عدم توفر المياه الصالحة للشرب.

واستخدمت قوات الدرك الموريتانى القوة لتفريق المحتجين، وأغلبهم شباب، كما أوقفت عددا منهم، وفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة الأخبار الموريتانية.

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وتعانى العديد من أحياء المدينة – وفقا للسكان – من عطش شديد، دفعهم للجوء للآبار التقليدية للاستخراج مياه غير نظيفة.

وأكد السكان توقيف الدرك الموريتانى لشباب شاركوا في الاحتجاج من بينهم سيدي أحمد مبارك، والنجاة ولد لزقم، وسيدي الفتح.

وسبق لمسئول محلى أن أدى زيارة للمدينة استمع خلالها لشكاوى السكان من العطش، غير أن سكان الأحياء المتضررة يقولون إن الوالي لم يتخذ أي إجراء لمعالجة المشكل.