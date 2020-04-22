شكرا لقرائتكم خبر عن استقبلوه بالفرح والزغاريد.. شفاء أصغر مريض كورونا بدولة الإمارات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل العاملون من الأطقم الطبية في مستشفى خليفة بشفاء أصغر مريض كورونا في دولة الإمارات، وهو طفل من دولة الفلبين، وفى جو مبهج، واستقبلوه بالفرح والزغاريد والتصفيق.

وعلق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، عبر حسابه بموقع تويتر "فيديو"، وعلق قائلاً: "شفاء أصغر مريض كورونا في الإمارات وخروجه من العناية المركزة في مستشفي خليفة، الطفل الفلبيني يحتفل بعيد ميلاده التاسع ويحتفل بالحياة".

من جانب آخر، أكد أنور قرقاش، أن دولة الأمارات تقترب من إنجاز مليون فحص ضمن منهجية علمية فاعلة لمواجهة وباء فيروس كورونا، موجها الشكر إلى الأطقم الطبية.

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وقال أنور قرقاش، عبر حسابه بموقع تويتر: "نقترب من إنجاز المليون فحص في دولة الإمارات ضمن منهجية علمية فاعلة لمواجهة وباء فيروس كورونا، التحدي كبير عالمياً، وثقتنا مطلقة في قيادتنا، وفي خط الدفاع الأول: الجيش الأبيض من أطباء وممرضين واختصاصيين، وأيضاً متطوعين، يلبون نداء الوطن".

يشار أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت إجراء أكثر من 30 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من جنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 7755 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية عبر حسابها على موقع تويتر،اليوم، شفاء 83 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1443، بالإضافة إلى ثلاث حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية وذلك من تداعيات الإصابة بـفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصةً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 46 حالة.