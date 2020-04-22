شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المغربية: بلادنا تتعرض لحملة شرسة لشق الصف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في المملكة المغربية، إن المغرب يتعرض لحملة شرسة ومحاولة لشق الصف الوطني، جراء ارتفاع عدد "الحساد" لما قامت به البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس، وهي إشارة إلى تحرك أيادي مأجورة في بلدان عربية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي لتوزيع الاتهامات باطلة بأن المغرب يعاني كثيرا في تلبية حاجياته اليومية، وفقا لصحيفة الصباح المغربية.

وأكد رئيس الحكومة المغربية، في جلسة مسائلته اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أنه مهما حاولوا فلن ينجحوا الآن المغاربة حكومة وبرلمان ومؤسسات عمومية وخاصة ومنتخبة وسلطات محلية مجندون وراء الملك لتطوير البلاد لولوج نادي الدول الصناعية.

Advertisements

وأضاف أن الحكومة المغربية اتخذت 400 إجراء وستواصل العمل الاستباقي لمواجهة أسوأ الاحتمالات الممكنة في مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن المغرب حقق اكتفاءً ذاتيا في انتاج وتسويق المواد الاستهلاكية لشهور ولا خوف على الأسواق المغربية وسلاسل الانتاج.