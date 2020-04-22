أنور قرقاش: نقترب من إنجاز مليون فحص فى الإمارات ضمن منهجية مواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن دولة الأمارات تقترب من إنجاز مليون فحص ضمن منهجية علمية فاعلة لمواجهة وباء فيروس كورونا، موجها الشكر إلى الأطقم الطبية.

وقال أنور قرقاش، عبر حسابه بموقع تويتر: "نقترب من إنجاز المليون فحص في دولة الإمارات ضمن منهجية علمية فاعلة لمواجهة وباء فيروس كورونا، التحدي كبير عالمياً، وثقتنا مطلقة في قيادتنا، وفي خط الدفاع الأول: الجيش الأبيض من أطباء وممرضين واختصاصيين، وأيضاً متطوعين، يلبون نداء الوطن".



الدكتور أنور قرقاش عبر تويتر

يشار أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت إجراء أكثر من 30 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من جنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 7755 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية عبر حسابها على موقع تويتر،اليوم، شفاء 83 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1443، بالإضافة إلى ثلاث حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية وذلك من تداعيات الإصابة بـفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصةً أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 46 حالة.