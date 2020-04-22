شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: هجمات الميليشيات على "ترهونة" فشلت والجيش الوطنى كبدها خسائر كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري لسكاي نيوز عربية، إن هجمات الميليشيات على مدينة ترهونة فشلت والجيش الليبى كبدها خسائر كبيرة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني الليبي أسقطت طائرات مسيرة وفرت غطاءً جوياً للميليشيات خلال هجومها على مدينة ترهونة.

وقال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، إنه منذ دقائق تمكنت وحدات الدفاع الجوى من إسقاط طائرة معادية فى الغرب الليبى، وتابع: "الدفاعات الليبية أسقطت 12 طائرة مسيرة تركية خلال الـ72 الماضية".

وأضاف "المسمارى": "لا يوجد تفاصيل كاملة عن الطائرة التركية التى أسقطتها الدفاعات الليبية كون هذا الخبر حصريا لك ولم يمر عليه دقائق"، مشدداً على أن المرتزقة السوريين والتشاديين المدعومين من تركيا، يشنون هجوماً شاملاً على قوات الجيش الليبى بمحيط طرابلس، وتابع: "معركة كبيرة تمكنا من صدها".

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وكان الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، قد أكد فى وقت سابق من اليوم، أن تركيا تقوم بحشد أفراد ومعدات عسكرية لتنفيذ مهمة الهجوم على مدينة ترهونة، وقال المسمارى ـ فى مؤتمر صحفي، وفقا لقناة العربية الفضائية إن الجيش الليبي كشف تحركا تركيا لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم، مشيرا إلى أن أنقرة حاولت استغلال أزمة كورونا ونقلت الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية.

يأتي ذلك فيما طالب البرلمان العربي تركيا، باحترام السيادة الليبية، ووقف توريد السلاح إليها والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما دعا البرلمان العربي، في جلسة افتراضية عقدت في القاهرة، الأمم المتحدة إلى "التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح".