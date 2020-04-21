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هذا الموضوع رصد هواتف هواوي nova 7 و nova 7 Pro في مقطع فيديو وصور حية جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.
تتوالى التسريبات حول سلسلة هواتف nova 7 قبل الإعلان الرسمي المرتقب في 23 من أبريل، ومن جديد تظهر هواتف nova 7 Pro وnova 7 5G في صور حية جديدة ومقطع فيديو.
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أكد مقطع الفيديو الجديد لهواتف nova 7 عن تصميم كلاً من هاتفي nova 7 Pro وnova 7 5G المتوافق في الكثير من المواصفات تقريباً، كما يظهر هاتف nova 6 في بداية مقطع الفيديو، ومن ثم يظهر هاتف nova 7 5G الذي يضم إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية.
ويتميز هاتف nova 7 5G بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 8 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.
أيضاً يدعم هاتف nova 7 5G رقاقة معالج Kirin 985 5G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو سعة تخزين 256 جيجا بايت.
ويأتي هاتف nova 7 باثنان من المستشعرات بدقة 8 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/2.4، ودون OIS، كما يدعم الهاتف تكبير رقمي حتى 10 مرات، وتكبير بصري حتى مرتين.
كما يأتي هاتف nova 7 Pro 5G أيضاً برقاقة معالج Kirin 985 5G على عكس ما جاء في التسريبات السابقة، التي أشارت إلى أن الهاتف يضم معالج Kirin 990 5G، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.
أيضاً يضم الهاتف كاميرة خلفية بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، على أن يأتي أحد المستشعرات المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات periscope مع OIS.
ومن المقرر أن تدعم الكاميرة تكبير رقمي حتى 50 مرة، وتكبير بصري حتى 5 مرات، كما يأتي مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8.
أيضاً يتميز هاتف nova 7 Pro 5G بشاشة OLED منحنية بحجم 6.57 إنش، بينما يأتي هاتف nova 7 بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.53 إنش، كما يدعم كلا الهاتفين دقة عرض 1080 بيكسل بلس، مع معدل تحديث 60Hz.
هاتف nova 7 Pro يضم كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يدعم كلا الهاتفين قدرة 4000 mAh في البطارية، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W.
يذكر أن هواوي تقدم هاتفي nova 7 Pro 5G وnova 7 5G بعدد 5 من الإختيارات في الألوان هم الأسود، والأخضر، والأزرق، الأحمر إلى جانب الأبيض، ومن المتوقع أيضاً أن يتم الإعلان عن هاتف nova 7 SE برقاقة معالج Kirin 820 5G.
المصدر
هذا الموضوع رصد هواتف هواوي nova 7 و nova 7 Pro في مقطع فيديو وصور حية جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.