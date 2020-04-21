متحدث أممي: 1480 شاحنة مساعدات عبرت من تركيا إلى سوريا في مارس

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن 1480 شاحنة مساعدات عبرت من تركيا إلى شمال غربي سوريا في مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" عبر دائرة تليفزيونية مع صحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال دوجاريك: "المنظمة الدولية تكثف جهودها عبر الحدود التركية السورية من أجل احتياجات 2.8 مليون شخص، بما في ذلك مئات آلاف النازحين منذ 1 ديسمبر/كانون أول الماضي".

وأوضح المتحدث أن "أكثر من 1480 شاحنة تحمل مواد غذائية ومستلزمات مأوى ومياه وصرف صحي ونظافة شخصية، وصلت شمال غربي سوريا عبر معبري باب الهوى وباب السلامة الحدوديين مع تركيا في مارس الماضي".

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وأوضح أن "هذا الرقم هو أكبر عدد من الشاحنات المرسلة في شهر واحد منذ بدء ألية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن الدولي منذ 2014".

وأضاف "تواصلت وتيرة التسليم في أبريل/نيسان الجاري حيث عبرت في الأسبوع الأول من الشهر، أكثر من 300 شاحنة لشمال غربي سوريا تحت إشراف آلية المراقبة".

واستدرك قائلا: "رغم عمليات التسليم هذه، لا تزال الاحتياجات عالية بشكل لا يصدق بسبب النزوح الجماعي الناجم عن الأعمال العدائية المكثفة في وقت سابق من العام. إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف كبيرة بشأن زيادة أخرى في الاحتياجات نتيجة فيروس كورونا".

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و541 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 176 ألفا، وتعافى أكثر من 686 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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