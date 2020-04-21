أمير قطر يبحث مع روحاني التعاون في مكافحة كورونا

الدوحة/ الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، جهود بلادهما في مكافحة جائحة كورونا وأوجه تعزيز التعاون بينهما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه روحاني مع الشيخ تميم، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وبحث الطرفان "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

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كما جرى "استعراض جهود كلا البلدين في مكافحة وباء كورونا وأوجه تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال".

وعبر روحاني عن "شكره وتقديره لأمير قطر على المساعدات الطبية التي قدمتها الدوحة للشعب الإيراني خلال الأزمة العالمية".

وتم خلال الاتصال أيضاً "مناقشة مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما ما يتعلق بحفظ أمن واستقرار المنطقة".

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و536 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 175 ألفا، وتعافى أكثر من 686 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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