المغرب.. تطبيق إلكتروني لضبط مخالفي "طوارىء كورونا"

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، الثلاثاء، إطلاق تطبيق إلكتروني، بهدف الحد من التنقلات غير الضرورية للمواطنين، وضبط المخالفين لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن "التطبيق (يعمل على الهاتف المحمول) يمكن رجال الأمن بمختلف نقاط المراقبة من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، ضمن جهودها وحرصها الدائم على ضمان احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها في المملكة (منذ 20 مارس/ آذار الماضي)، وتم تمديدها إلى 20 مايو (أيار) المقبل".

وأضافت أن "التطبيق المعلوماتي المبتكر يدخل في إطار تسخير المديرية العامة للأمن الوطني للوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم عمل رجل الأمن على المستوى الميداني، وتمكينهم من الاضطلاع بدورهم في الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد".

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ولم يشر البيان إلى كيفية عمل التطبيق، لكن يبدو أن آليته قريبة من تطبيقات على الهواتف المحمولة تظهر الكثافات المرورية في الشوارع.

وسجلت وزارة الصحة المغربية، حتى الثلاثاء، 3186 حالة إصابة بالفيروس، بينها 144 وفاة.

وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أمام البرلمان الثلاثاء، إن المملكة تتحكم في الوضعية الوبائية، بفضل الإجراءات الوقائية المتخذة، لكنها لم تخرج بعد من منطقة الخطر في حربها ضد الفيروس.

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من مليونين و529 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 174 ألفًا، وتعافى أكثر من 667 ألفًا، بحسب موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.