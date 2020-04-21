تعقيم "الكعبة" استعدادا لرمضان بلا مصلين

الرياض / الخليج 365

أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، تنظيف سطح وثوب الكعبة المشرفة، بعد يوم من إعلان عدم السماح للمصلين بالصلاة في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه "تمت أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة في وقت وجيز، عبر فريق فني متخصص".

وأشارت إلى أنه "تم إزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتطلب تهيئة الأجوء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين".

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والاثنين، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين (المسجد الحرام والمسجد النبوي) إقامة صلاة التراويح (في رمضان) والتهجد بالحرمين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، نظرا لجائحة كورونا.

وقررت هيئة كبار العلماء السعودية (دينية حكومية عليا)، في 18 مارس/آذار الماضي، تعليق إقامة صلوات الجماعة والجمعة في مساجد المملكة، ضمن تدابير لمواجهة انتشار الفيروس، وهو إجراء اتخذته دول إسلامية عديدة.

والثلاثاء، وصلت حصيلة الفيروس في السعودية إلى 11 ألفا و631 مصابا، منها 1640 حالة شفاء و109 حالات وفاة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و527 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 174 ألفا، وتعافى أكثر من 665 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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