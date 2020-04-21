آمنستي: السعودية نفذت 184 حكما بالإعدام خلال 2019

‎لندن/ الخليج 365

ـ لم يتسن للأناضول على الفور الحصول على تعليق من السلطات السعودية.

ـ منظمة العفو الدولية قالت إلى أن غالبية الإعدامات التي نفذتها الرياض تعلقت بـ"جرائم المخدرات والقتل العمد".

قالت منظمة العفو الدولية "آمنستي"، الثلاثاء، إن السعودية نفذت عددا قياسيا من أحكام الإعدام خلال عام 2019، في الوقت الذي انخفضت فيه أعداد الإعدامات حول العالم بشكل عام.

ولم يتسن للأناضول على الفور الحصول على تعليق من السلطات السعودية.

وأضافت، في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، أن السعودية "أعدمت 184 شخصا خلال العام الماضي وحده"، لافتة أنه "أعلى رقم سجلته المنظمة خلال سنة واحدة في المملكة".

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وأشارت أن الـ184 شخصا "هم 6 نساء و178 رجلا، وأن أكثر من نصفهم بقليل، مواطنون أجانب".

وبينما لفتت المنظمة (مقرها لندن) إلى أن غالبية الإعدامات التي نفذتها السعودية تعلقت بـ"جرائم المخدرات والقتل العمد"، شددت على أن السعودية باتت تستخدم "بشكل متزايد" الإعدام كـ"سلاح سياسي ضد المعارضين".

وقالت كلير آلغار، كبيرة مديري الأبحاث ووضع السياسات في "آمنستي": "استخدام السعودية المتزايد لعقوبة الإعدام، بما في ذلك استخدامها كسلاح ضد المعارضين السياسيين يعتبر تطورا مقلقا".

ومقارنة بالعام الذي قبله، أعدمت الرياض 149 شخصا خلال 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.