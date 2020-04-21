كورونا.. الجزائر تسجل 8 وفيات والعراق واحدة

الجزائر/ حسان جبريل/ الاناضول

ارتفعت الثلاثاء، حصيلة وفيات فيروس كورونا في الجزائر إلى 392 بعد تسجيل 8 حالات، فيما ارتفعت بالعراق إلى 83 بعد تسجيل حالة واحدة، وفق إحصائيات رسمية.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية، إنها سجلت 8 وفيات جدد بالفيروس لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 392، كما سجلت 93 إصابة.

وأوضح الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة جمال فورار، في الإيجاز اليومي لحصيلة كورونا، أن إجمالى الحالات المؤكدة وصل إلى 2811، منذ 25 فبراير/ شباط الماضي (تاريخ أول إصابة).

ووفق المسؤول ذاته تعافى 53 مصابا، ليرتفع الإجمالي إلى 1152.

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وتسبب الفيروس في وفاة 18 من الكوادر الطبية الجزائرية منهم أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف، حسب بيانات رسمية لوزارة الصحة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع وفيات كورونا إلى 83 والإصابات إلى 1602 بعد تسجيل حالة وفاة و28 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان، إن مختبراتها "سجلت حالة وفاة في بغداد و28 إصابة".

وأوضحت أن "إجمالي الإصابات يبلغ 1602، والوفيات 83 والشفاء 1096".

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و527 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 174 ألفا، وتعافى أكثر من 665 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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