إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

رام الله / أيسر العيس/ الخليج 365

أٌصيب شاب فلسطيني الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، أن طواقمها "تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في البطن، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كوبر، شمال رام الله".

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وأضافت أنه تقديم الإسعاف الأولي للمصاب ونقله للمستشفى.

ووفق شهود عيان، اندلعت المواجهات عقب اقتحام قوة إسرائيلية منطقة في أطراف بلدة كوبر، ومنع مزارعين من العمل بأراضيهم، بدعوى محاذاتها لمستوطنة إسرائيلية.



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