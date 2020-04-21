اشتية: عباس يقود حراكا دوليا لوقف خطط الضم الإسرائيلية

أيسر العيس/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس يقود حراكا دوليا، لمنع إسرائيل من ضم الأغوار والمستوطنات بالضفة الغربية.

وخلال مؤتمر صحفي برام الله، قال اشتية "الرئيس يقود حراكا غير مسبوق بالتواصل مع زعماء العالم، ووجه رسائل إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن".

وبين أن فحوى الرسائل هو العمل على حل الصراع القائم، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، ووقف المخططات الإسرائيلية التوسعية.

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والإثنين، وقع نتنياهو وغانتس اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.

ويقضي الاتفاق على البدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية.

وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين، من أساسها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.