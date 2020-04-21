مصر ترسل مساعدات "كورونا" للولايات المتحدة

القاهرة / الخليج 365

أرسلت السلطات المصرية، الثلاثاء، مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة، تضامنا مع شعبها في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان متلفز مساء اليوم: "قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية المقدمة من مصر إلى الولايات المتحدة".

وأوضحت أن المساعدات "تمت بتوجيه رئاسي في إطار التضامن والعلاقات التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين في أوقات المحن والأزمات".

وأضافت أن المساعدات "تسهم في تخفيف العبء في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات".

وفي وقت سابق، قال البرلماني المقرب من السلطات مصطفى بكري، عبر تويتر: "مصر ترسل مساعدات طبية إلي أمريكا، تضامنا مع الشعب الأمريكي في مواجهة وباء كورونا".

Advertisements

ونقل صورة تحمل لافتة ضخمة باللغة الإنجليزية، مكتوب عليه "من الشعب المصري إلى الشعب الأمريكي"، مشيرا أن المساعدات شحنة أدوية.

كما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن مسؤول أمريكي (لم تسمه)، قوله إنه من المقرر أن تهبط طائرة محملة بالإمدادات الطبية من مصر في مطار دالاس الدولي، الثلاثاء، للمساعدة في مكافحة الفيروس.

واعتبر المسؤول الأمريكي ذلك "لفتة تشير للتحالف الأمريكي المصري".

ومؤخرا، أرسلت مصر مساعدات طبية إلى الصين وإيطاليا وبريطانيا، في مقابل تأكيد صيني على إرسال مساعدات وشيكة للقاهرة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وفي الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وحتى الإثنين، سجلت مصر 3333 إصابة، بينها 821 حالة تعافي، و250 وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.