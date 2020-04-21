وزيرا دفاع تركيا وتونس يبحثان "هاتفيا" التعاون ضد "كورونا"

أنقرة/ الخليج 365

تباحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره التونسي عماد الحزقي، بشأن التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الثلاثاء، أن أكار والحزقي أكدا خلال اتصال هاتفي على أهمية التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا.

وأضافت أن الوزيرين تناولا أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الأخيرة إزاء عدد من القضايا الإقليمية.

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ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع حصيلة الوفيات إلى ألفين و259، والإصابات إلى 95 ألفا و591، والمتعافين إلى 14 ألفا و918.

وفي تونس، بلغ عدد المصابين بالفيروس 884، توفي منهم 38، وتماثل 148 للشفاء.

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من مليونين و529 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 174 ألفًا، وتعافى أكثر من 667 ألفًا، بحسب موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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